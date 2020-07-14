影／萬安43號演習　首次採取全國統一實施

彰化縣今（14）日下午舉行「109年軍民聯合防空（萬安43號）演習」，縣長王惠美在內政部警政署評核官科員蔣朋峻、彰化縣警察局長許錫榮等人陪同下，至彰化市火車站、中華電信等地視察防空演練後，評核官蔣朋峻讚譽有加，王惠美隨後嘉勉大家順利完成任務。

▲109年軍民聯合防空（萬安43號）演習」，戰時救災救護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

王惠美說，今年考量疫情需求，不實施疏散避難及人車管制，並有空中威脅告警系統同步發放簡訊，仍可經由演習讓大家有居安思危的概念，了解防空警覺「寧可千日不用、不可一日不備」。

王惠美指出，彰化縣藉由先期召開協調會辦理各項整備工作及實施預演，運用大型帆布、精神堡壘、紅布條、海報、LED字幕及各鄉鎮市公所清潔車懸掛宣傳紅布條宣導，更拍攝2部微電影短片透過大眾傳播媒體、網路社群資源，提醒縣民演習時間及應注意事項。另積極動員縣內警察、憲兵、消防、衛生與各類防護團辦理戰時防情傳遞及警報發放演練，以強化戰時災害防護及救援能力。

▲這次防情傳遞、警報發放、防護團編組、戰時救災救護、戰時救護站開設及戰時通信設備搶救等演練科目，都一一順利達成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

王惠美表示，這次在各參演單位及縣民的共同努力下，防情傳遞、警報發放、防護團編組、戰時救災救護、戰時救護站開設及戰時通信設備搶救等演練科目，都一一順利達成。警政署評核官科員蔣朋峻表示，彰化縣全力動員積極整備演習計畫與演練，平日做好維護及維修設備的辛勞。

這次萬安43號演習是首次採取全國統一實施，下午一時30分報響起時，王惠美等人隨即依序赴臺鐵彰化火車站、中華電信彰化營運處視察防空演練，縣消防局支援消防人員辦理空襲時救災救護演練，縣衛生局亦支援醫護人員，辦理空襲時救護站開設演練，演習中各參演人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果，演練至下午2時結束。