掃蕩不法取締酒駕　嘉市警局長深夜親自帶班臨檢

▲市警局長張樹德主持勤前教育。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.17）

▲員警於KTV包廂執行臨檢，查驗民眾證件。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.17）

▲警方分發告誡書予店家，協請各店家如有發現違法情事時立即通報警察機關。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.17）

南台灣幾起酒店、舞廳客人酒後產生衝突，造成人員傷亡，嚴重危害治安，造成民眾觀感不佳；嘉義市市警局長張樹德於17日深夜親自帶班，並動用103名警力執行臨檢17處場所、13處路檢等勤務，同時親自分發告誡書予店家。嘉義市警察局表示，針對有幫派、角頭及不良聚合分子，經常活動聚集處所、可能酒後滋事場所及附近，實施一天多次，不定期及密集式掃蕩臨檢及路檢勤務，嚴防酒後滋事行為發生，更針對轄內曾發生聚眾鬥毆場所及成員分子，嚴懲告誡，如再發生絕不寬貸，必要時不排除派員於營業時間，全程監控。市警局自7月11日執行掃蕩專案至今，動員所有警力，共執行臨檢酒家、KTV及小吃部等場所計87次、重要路段路檢50次，動員警力達453人次，有效提升見警率，檢肅黑幫1件7人、查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、十字弓3枝、掃蕩地下錢莊14件16人、查獲暴力討債1件4人，各類通緝犯10名、偵辦毒品7件8人，取締酒駕之公共危險11件12人，成果豐碩。張樹德於酒家、KTV及小吃部等場所執行臨檢時，要求員警要依法強勢執勤，但要細心盤查，不放過任何一個細節，使為非作歹者無所遁形，除檢查員警相關應勤裝備是否佩帶齊全，並強調員警要做好任務分工，執勤中秉持料敵從寬、禦敵從嚴之精神，隨時提高警覺，彼此提醒，相互支援，在確保執勤安全同時，期能發揮威力掃蕩勤務效能。