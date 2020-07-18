金沙高陽路將封路施工　提醒民眾配合改道

經常走金沙鎮高陽路的民眾要注意囉！縣府將從7月20日至11月20日進行高陽路上無名橋8的敲除新建作業，於復一路段(蔡厝)至環島東路段進行道路封閉施工，主要施作工項為無名橋8打除重新施作、道路改善及管溝工程等工項，請來往車輛小心慢行或提早繞道。金門縣府工務處表示，高陽路為「金門縣前瞻基礎建設道路亮點計畫-金門金鑽進士路網」第一期計畫範疇，串接環島北、環島東路之重要路段，是本縣主要道路範圍，該路段路面瀝青混凝土鋪面因已有老化破損現象，原路面北側單面設置一自行車專用道，其專用道分隔設施又易造成車輛暨兩側農路進出之危安問題，為考量未來聚落進出與活動串聯，才納入路網辦理道路改善，以提供「安全車行環境」。這項工程總施工長度為4020公尺，規劃之標準斷面採移除自行車專用道之立體設施，於今年01月15日完成規劃設計及上網發包，於1月22日順利決標，金額計新台幣1億8090萬元，由展慶營造股份有限公司得標承攬，並於109年02月26日辦理開工，工期240工作天，預定於110年02月完工。工程道路維持雙向一混合車道配置(單側約3.5M 增加為單側約4M)；橋梁打除重建、路面刨鋪、人手孔下地、設置共同管溝、無名橋8打除新建、標線劃設、公共通行空間環境建置等施作。因道路及橋梁改善工程須於溪流上施作置線架及需大型機具進行吊運等作業，為避免施工造成用路人之危險，故以封閉道路方式進行，因工程道路拓寬及橋梁改善工程須敲除無名橋8將可能造成道路夜間照明及車輛之行駛無法正常運作之情形且配合工程施作之工序與方法等考量，經綜合分析結果，工程施作將以封閉道路方式進行施工，對用路人的安全更有保障。