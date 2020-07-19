全中運選手之夜連嗨兩夜　15萬人次觀眾到場同樂

▲19日八三夭演唱時現場手機燈光海。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.19）

▲19日晚會由「人氣DJ」Dennis主持，讓台下觀眾們尖叫連連，為選手之夜畫畫下完美的句點。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.19）

2020全中運在屏東選手之夜演唱7月18、19日連續兩天晚間8點在屏東縣立田徑場登場，來自全台灣各地的選手與民眾一起到場同樂；第二天由「搖滾樂團」八三夭熱鬧開場，一連兩晚的演唱會共吸引15萬人次到場參與，創下近年全中運選手之夜新紀錄。19日晚會由「人氣DJ」Dennis主持，由「人氣搖滾樂團」八三夭開唱讓台下觀眾們尖叫連連，炒熱現場氣氛，更帶來去年超夯戲劇的主題曲〈想見你想見你想見你〉，吸引現場民眾跟著一起大合唱，接著再唱〈東區東區〉、〈致青春〉兩首嗨歌再掀一波高潮。「金曲天后」徐佳瑩接力登場，接連帶來歌曲〈現在不跳舞要幹嘛〉、〈拉拉隊〉為全中運的選手們加油打氣，她也獻唱了經典情歌〈真的傻〉、〈身騎白馬〉，台下觀眾聽得如癡如醉。「金曲新人王」ØZI帥氣登場，演唱〈狼煙〉、〈Diamond〉、〈We out here〉、〈B.o〉、〈LAVA!〉，展現超強的饒舌功力，舞台魅力十足。「千面歌優」李千那登場先帶來十分俏皮的情歌〈那A安呢〉，以及招牌情歌〈不敢聽的歌〉、〈不曾回來過〉、〈心花開〉，「人氣嘻哈天團」頑童MJ116壓軸登場，許久沒有合體演出的他們連唱多首嗨歌，帶來〈幹大事〉、〈少年董〉、〈辣台妹〉、〈走跳〉，讓台下觀眾們尖叫連連，為選手之夜畫畫下完美的句點。