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台中購物節獎項加碼　藝術家許文融、廖本生贈畫力挺

記者金武鳯/台中報導-2020-07-20 18:00:00
▲藝術家許文融及廖本生購畫，力挺台中購物節。（圖／金武鳳攝，2020.7.20)

台中市藝文界力挺「2020台中購物節」，除了藝術家許文融與廖本生，今天捐贈畫作提供摸彩，在文化局號召下，多達66家藝文場館及創店家，推出藝文賞玩9折優惠，歡迎全台民眾來台中賞藝文，聰明消費抽大獎。

享譽國際的藝術家許文融，現任建國科大設計學院院長兼美術館館長，許文融受過中西方美術教育，創作風格多元，其中以水墨畫「台灣風物圖卷」最為人稱道，總長320公尺作品，運用筆墨描繪台灣風土民情。

力挺台中購物節，許文融今天捐贈作品「荷塘暗清香」，是以水墨氣韻為創作基礎，表現複瓣荷花之雍容，透過背景高彩度的石綠色與黃色，強烈對比出荷花出眾風采。

▲享譽國際藝術家許文融捐贈畫作「荷塘暗清香」，力挺台中購物節。（圖／金武鳳攝，2020.7.20)
▲享譽國際藝術家許文融捐贈畫作「荷塘暗清香」，力挺台中購物節。（圖／金武鳳攝，2020.7.20)

現任中部美術協會理事長的廖本生，曾遊學西班牙，早年創作深受超現實主義影響，此次捐贈的「黑白‧經緯」作品，跳脫油畫厚塗技法，以水墨一氣呵成，有如東方圓形的「太極」，與西方鮮明「十字」符碼對話。

台中購物節於7月1日登場，至8月31日落幕，其間在台中消費滿500元即可參加抽獎，到優惠店家消費，金額可以3倍計，消費167元就達500元之抽獎門檻，即可獲得抽獎機會。

獎項豐富，除了有機會抽中電動機車、現金10萬元、裕隆TIIDA汽車，還有百萬現金及麗寶微笑世紀輕豪宅，及今天加碼的二幅大師作品，為購物節增添人文氣息。

另文化局響應三倍券政策，號召全市藝文場館及創店家66家，即日起提供9折優惠，希望以藝文吸引全台民眾來台中消費，既可體驗台中藝文軟實力，也有機會將大獎帶回家。

 

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