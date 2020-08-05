秘境輕旅行2／仙氣爆棚！望古瀑布、慶和吊橋懷舊又清幽

▲望古車站環境清幽，有股日式懷舊風格。(圖/記者康子仁攝)

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▲望古車站一天大約10多班火車經過，是當地居民重要交通工具。(圖/記者康子仁攝)

▲慶和吊橋隨著煤礦業沒落無人維護而成為斷橋，只剩下高聳的A字形橋塔依舊矗立，向遊客訴說著昔日的風華。(圖/記者康子仁攝)

▲通往望谷瀑布的步道沿途風景清幽，吸收芬多精令人放鬆。（圖／記者孫唯容攝影）

連日高溫，瀑布只剩下涓涓細流

但深綠色的潭水清可見底、又有樹蔭遮蔽，透出寶石般的光澤，因為特有的

每到假日總吸引眾多遊客前來，泡水降溫一下，只是戲水務必注意安全，下水前也要暖身並多多熟悉附近河流地形。

▲望谷瀑布被岩壁環繞，充滿神祕夢幻氣息。（圖／記者孫唯容攝影）

台鐵平溪線是在1921年完工，原本是台陽礦業株式會社出資興建的運煤專用鐵路，1929年被台灣總督府鐵道部收購路線，正式定名為平溪線；等到1980年代，因為煤礦陸續關閉使得人口流失導致營運虧損，原本打算停駛，但是在地方人士的爭取之下才保留下來；而

一談到新北平溪鄉，大家就會想到在鐵軌旁施放天燈，但在平溪沿線，距離十分僅1.8公里的望古車站，時間彷彿在這裡按下暫停鍵，車站附近沒有老街，也看不到攤販與遊客，只有一旁的慶和吊橋，靜靜訴說著昔日的繁華，透露著一股日式懷舊風。這幾年因為平溪線火車和施放天燈，瞬間讓平溪鄉爆紅，民眾習慣搭火車或自行開車造訪，遊玩的地方大多集中在十分、平溪和菁桐，這些地方都有老街吸引遊客造訪；但同樣是平溪線，和熱鬧繽紛的十分車站相比，到了望古車站時間彷彿靜止，月台上除了少數當地的居民之外，幾乎看不到太多人煙。要體驗日式懷舊氣息，搭乘火車前往望古車站是最道地的方式，每天在望古火車站上下車的人數，包括當地居民和遊客幾乎不超過50人，全台灣像這樣的「無人車站」一共有43個；但可別以為沒有站務員就可以逃票，台鐵車站不遠處，有一個當地著名的景點慶和吊橋，由慶和公司在1967年為了運輸煤礦和人員跨越一旁的基隆河而興建，也隨著煤礦業沒落、無人維護而成為斷橋，只剩下高聳的A字形橋塔依舊矗立，別有一番風味，向遊客訴說著昔日的風華。循著指標，就可抵達前往秘境瀑布的步道，路面起伏不大屬於入門等級，沿線是木棧道階梯接著山腰步道，無論是登山新手或是親子都可輕鬆步行抵達，在綠意圍繞中吸收芬多精，躲避夏日酷暑。步行大約20分鐘，就可以抵達被岩壁環繞、樹林遮蔭的望古瀑布，這裡簡直是山林中的夏日消暑勝地，有不少遊客到此賞景並下水游泳，雖然水平狀岩層和軟硬質差異形成「簾幕式瀑布」景觀，望古車站在1972年設立，是平溪線最晚設立的車站，當初是為了運送慶和公司的煤礦，以及在煤礦場上下班的礦工而設立，最早稱為慶和車站，1989年因為行政區域隸屬平溪鄉望古村，才改名為望古車站。

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