飼主未帶毛小孩絕育　最高25萬元罰鍰伺候

中和動物之家近日發現犬隻「大黑」臀部右側腫脹，經觸診確認為會陰疝氣，主要是會陰膈膜肌肉無法支撐直腸壁，造成直腸、會陰或腹腔臟器往外掉入會陰皮表，常發生於未絕育的老年公犬，經獸醫手術治療已恢復正常，獸醫建議飼主早期帶狗狗手術絕育避免發生疾病。

「大黑」是一隻8歲多的親人混種老年公犬，去年10月中民眾拾獲而送入中和動物之家，入所半個月後獸醫師黃繼霆即幫牠手術絕育

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今年4月發現「大黑」有排便困難、裡急後重症狀， 6月下旬發現牠臀部右側突然腫脹，經獸醫觸診確診為會陰疝氣，6月底進行手術修補破裂肌肉，重建回復完整腹腔壁，2週後傷口復原正常，目前正在中和動物之家犬舍等待有緣人，能給牠一個溫暖的家。

▲大黑經獸醫手術治療已恢復正常，獸醫建議飼主早期帶狗狗手術絕育避免發生疾病。(圖/新北動保處提供)

獸醫表示，疝氣的定義為體腔內臟器或組織，經由體壁上破損的孔洞脫出至體腔外，會陰疝氣則是由於臀部的肌肉壁破裂，進而引起腹腔臟器組織脫出，通常為直腸或膀胱，進而造成會陰區域的腫脹。

獸醫指出，若是直腸脫出，將造成動物排便困難、疼痛、裡急後重的症狀。膀胱如有脫出則會出現排尿困難的現象，嚴重的話更可能造成膀胱壞死。統計發現，會陰疝氣的病例中有8、9成為未絕育的公犬，其中以7到9歲的發生率最高，因年齡較大的狗肌肉壁薄弱而易破。

動保處表示，飼主有責任為自家毛寶貝辦理絕育，除了預防毛寶貝走失後可能不小心意外懷孕，避免再繁殖產出無辜流浪動物，更可預防常見疾病發生。飼主寵物未絕育亦未申報證明，一旦查獲屬實，將可處以5萬至25萬元罰鍰。動保處呼籲自家寵物尚未辦理絕育，應儘快帶去動物醫院，為了毛寶貝的健康好，也避免遭罰。