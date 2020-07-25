東勢受認養梨樹慶豐收　體驗採果樂趣

台中市東勢區梨之鄉休閒農業區有部分梨樹接受認養，在過去一年的照養下，現已結實纍纍，東勢區農會今(25)、明兩日舉辦「2020城市農夫-梨樹認養慶豐收」活動，讓認養者親自體驗採果樂趣，感受農作的辛勞，並可將梨果帶回家讓親朋好友品嘗。

市府農業局長蔡精強表示，台中是梨子的故鄉，也是全台最大、品質最好的產地，今年氣候非常適合梨樹生長，梨果品質十分好；東勢區農會也推出新鮮截切的梨子餐盒，讓大家可以吃到最優質、最新鮮的梨果。

此外，梨樹認養活動讓民眾有機會到產地直接體驗梨的栽培過程、採果、農村旅遊，還能直接把最新鮮的梨果帶回家，享受在地好滋味。

農業局表示，今年東勢區梨之鄉休閒農業區也另外再開放40棵梨樹供民眾認養，並邀請果園達人親自解說高接梨的梨穗嫁接、採果、套袋等栽培管理過程，也分享友善環境的農事經驗，讓認養者順利照護梨樹，體驗農作的樂趣。

農業局指出，台中梨栽種面積約3,400公頃，面積及產量為全國第一，今年高接梨已於6月中旬起進入盛產期，現在正是品嘗的最好時節。

此外，東勢區內除了榮獲107年休閒農業區評鑑卓越獎與模範獎等殊榮的梨之鄉與軟埤坑休閒農業區外，還有13家取得許可登記證的休閒農場，邀請民眾持振興三倍券、農遊券到東勢認養梨樹、體驗農事、購買農產，享受戶外農遊的樂趣。