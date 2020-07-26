探索夢號開啟台灣跳島遊程　全球首艘復航國際郵輪

▲「探索夢號」開啟台灣跳島遊程，將是全球首艘復航國際郵輪。(圖/基隆市政府提供)

「探索夢號」開啟台灣跳島遊程26日由交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、市長林右昌於郵輪星座劇院宣布啟航，創下疫情之後全球首艘國際郵輪復航紀錄，讓台灣從防疫大國邁向觀光大國，林右昌強調，市府將與大家站在一起，努力發展基隆、台灣觀光。林右昌致詞指出，今天是歷史性時刻，全球第一個郵輪復航港口與城市，這次疫情對全世界郵輪產業產生衝擊，他感謝衛福部長陳時中率團隊邊境管制獲極大成就，國內疫情受到世界肯定，在這前提之下才有郵輪跳島航程規畫啟航。林右昌透露，他在兩個月前與郵輪業者餐敘時提出跳島旅遊、類出國構想向交通部反映，感謝交通部長林佳龍研議配套機制與對策方案，才有今天啟航，還把澎湖、金門、馬祖離島納入，成為十年海上藍色公路旅遊起點，未來精彩可期。根據市府規劃，跳島旅遊未來會成為郵輪旅遊新型態，國際郵輪旅客搭機來台，進行Fly-Cruise遊程，以前都往國外走，未來Fly-Cruise新遊程、新玩法，搭飛機來台灣，停留在台灣玩，對於地方經濟和離島觀光發展提供一個新的選擇。林右昌說，基隆作為台灣郵輪母港，有信心做更好、提供更多服務，東三、四號碼頭旅客大樓首期工程幾近完工，旅運通關速度從原先每小時一千三百人提升至將近三千人，對大型郵輪來說，旅客在一個半小時內進出關完畢，大幅提升台灣郵輪產業競爭力。林右昌表示，在交通部支持之下，西二、三號碼頭旅客大樓，旅運通關速度將從原先每小時八百人到兩千八百多人，在港公司規畫下，基隆港將可一次停泊五艘郵輪，對於提升台灣國際旅遊能見度有極大助益。