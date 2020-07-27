搭配安心旅遊　嘉義縣再加碼親子旅遊最高優惠2400元

▲最「嘉」優惠方案，除了最超值親子共學旅程外，只要搭配安心旅遊方案。(圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣將在地景點重新包裝，融入親子共學概念，讓親子家庭感受嘉義縣「最大心」的親子行程。(圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府為成為國人親子旅遊的最佳首選地區，今天以「親子同遊，嘉義縣最大心！」為主題召開記者會，嘉義縣長翁章梁攜手縣內17大旅遊特色業者，公布嘉義縣15種超值親子玩法，同時宣布從7月底至9月底期間，總共2800組優惠體驗價，搭配安心旅遊最高優惠2400元。翁章梁表示，今（27）日晚上7點開放報名，民眾只需要以100、200元就可以體驗3倍價的旅程，花費300、500元更可以搭船出外傘頂洲抓螃蟹，築夢森居當小泰山有吃又有玩，玩不過癮還可以住宿嘉義縣合法旅宿即贈送價值600元小職人體驗營，全家大小能從海邊玩到山上，不只旅遊還能共學，搭配安心旅遊最高優惠2400元。翁章梁說，今年是嘉義縣親子元年，除了推出5種職人體驗、17大親子景點、15種超值玩法外，也特邀嘉義縣爸媽寶貝育兒發展協會及在地特色業者，共同簽署親子旅遊合作意向書，從下而上，讓親子家庭了解縣內親子景點外，也透過實際體驗參與遊程設計到行銷推廣，將在地景點重新包裝，融入親子共學概念，讓親子家庭感受嘉義縣「最大心」的親子行程。嘉義縣景點包羅萬象，舉凡海線至山間林地皆有觀光工廠、博物館與地方特色景點值得深入探索，此次結合在地景點與串聯親子共學議題，推出15套特色旅遊任君挑選，讓孩子能邊玩邊學、感受學習樂趣。文化觀光局長許有仁指出，最「嘉」優惠方案，除了最超值親子共學旅程外，只要搭配安心旅遊方案，入住嘉義縣合法旅宿，即可以住宿憑證免費報名親子界秒殺級的小職人體驗營，結合地方特色推出5大獨「嘉」體驗，不論是靜態或是動態都有。