返泰移工確診　鄭文燦：將採高標準來應對

中央疫情指揮中心27日接獲泰國的通知，表示從台返回泰國的一名移工確診新冠肺炎，而這名泰國移工則是在桃園的某家科技廠工作，消息傳出後，也引發了防疫體系憂心爆發群聚感染的可能；桃園市長鄭文燦今(28)日受訪強調，會用高標準來處理這次的個案。
鄭文燦指出，為了能充分瞭解疫情情況，市府已進行了群聚感染熱區的全面抽檢，今日結果才會出來，這個部分會採高標準來處理；桃園市府衛生單位昨晚也配合中央疫情中心人員，前往泰國移工工作的廠區進行檢驗，針對與確診移工有過接觸的其他移工以及廠區其他員工，都進行了採樣檢驗，也要求廠方要立即進行全廠的環境消毒作業。
桃園出現了泰國移工確診的案例後，除政府全面待命不敢大意外，民間單位也開始力求自保和警戒；臉書社團「桃園爆報」今天就有人貼出一則科技公司的內部警示，提醒大家先不要前往桃園，這則警示以中、英以及泰文並列，應該也是提醒內部外籍移工要注意自身安全，避免與高危險群接觸而感染新冠肺炎。
除了追蹤匡列所有與這名泰國移工有接觸史的其他員工，進行疫調外，桃園市警消也待命配合，一旦衛生單位發現了其他移工出現染病的症狀，會立即採取防疫SOP送醫隔離機制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。