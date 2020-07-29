凌晨行車糾紛兩人肢體衝突　屏警嫌犯搜出毒品與刀械

昨(28)日晚間屏東市勝利路與大同北路發生打架受傷流血事件，警方趕赴現場後，發現一名男子受傷流血，另名男子顯為傷害現行犯隨即壓制、並將傷者送醫﹔根據初步調查，雙方並不相識，疑似行車糾紛衝突，過程中返回其車上拿出刀械劃傷對方，現場遺留一把短刀，駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包，經警詢移送法辦。
屏東警分局指出，轄區崇蘭派出所接獲報案稱屏東市勝利路與大同北路，有人打架受傷流血，警方啟動快打部隊趕赴現場，發現一名男子受傷流血經查為鄭姓男子，警方通知救護人員到場將傷者送醫，另名男子顯為傷害現行犯，隨即壓制、逮捕。
經警方初步調查，雙方並不相識係因疑似行車糾紛產生衝突並非槍擊案件，吳姓男子疑似精神恍惚狀態下，衝突過程中後返回其車上拿出刀械劃傷對方，導致鄭姓男子約40歲受傷，手、腳遭劃傷三處傷者送醫後並無大礙。
警方現場勘查在路中有發現一把短刀，同時附帶搜索吳男所駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包，將進一步釐清行兇男子是否精神恍惚而隨意砸車警分在，經警詢後已依傷害、毀損、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。
屏東警分局呼籲市民朋友們，遇有突發事件應冷靜面對，勿用非法暴力行為處理，或盡速撥打110專線報案由警方到場處理，避免產生無謂之傷害甚且有身陷囹圄之慮。
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