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凌晨行車糾紛兩人肢體衝突　屏警嫌犯搜出毒品與刀械

記者黃正忠／屏東報導-2020-07-29 16:10:00
▲昨(28)日23時38分許，屏東市勝利路與大同北路發生打架受傷流血事件，，有人打架受傷流血，警方立即啟動快打部隊趕赴現場。（圖／記者黃正忠翻攝）
昨(28)日晚間屏東市勝利路與大同北路發生打架受傷流血事件，警方趕赴現場後，發現一名男子受傷流血，另名男子顯為傷害現行犯隨即壓制、並將傷者送醫﹔根據初步調查，雙方並不相識，疑似行車糾紛衝突，過程中返回其車上拿出刀械劃傷對方，現場遺留一把短刀，駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包，經警詢移送法辦。

▲警方認為吳姓男子顯為傷害現行犯，隨即壓制、逮捕。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲警方認為吳姓男子顯為傷害現行犯，隨即壓制、逮捕。（圖／記者黃正忠翻攝）
屏東警分局指出，轄區崇蘭派出所接獲報案稱屏東市勝利路與大同北路，有人打架受傷流血，警方啟動快打部隊趕赴現場，發現一名男子受傷流血經查為鄭姓男子，警方通知救護人員到場將傷者送醫，另名男子顯為傷害現行犯，隨即壓制、逮捕。

經警方初步調查，雙方並不相識係因疑似行車糾紛產生衝突並非槍擊案件，吳姓男子疑似精神恍惚狀態下，衝突過程中後返回其車上拿出刀械劃傷對方，導致鄭姓男子約40歲受傷，手、腳遭劃傷三處傷者送醫後並無大礙。

▲警方現場勘查在路中有發現一把短刀，同時附帶搜索吳男所駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包與行動電話。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲警方現場勘查在路中有發現一把短刀，同時附帶搜索吳男所駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包與行動電話。（圖／記者黃正忠翻攝）
警方現場勘查在路中有發現一把短刀，同時附帶搜索吳男所駕車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包，將進一步釐清行兇男子是否精神恍惚而隨意砸車警分在，經警詢後已依傷害、毀損、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

▲針對勝利路衝突案，屏東分局今（29）日10：00於四樓會議室召開說明會。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲針對勝利路衝突案，屏東分局今（29）日10：00於四樓會議室召開說明會。（圖／記者黃正忠翻攝）
屏東警分局呼籲市民朋友們，遇有突發事件應冷靜面對，勿用非法暴力行為處理，或盡速撥打110專線報案由警方到場處理，避免產生無謂之傷害甚且有身陷囹圄之慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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