雙側「正前開」髖關節手術　訓練中心助培養醫療人員上線

在國外行之有年的「正前開」人工髖關節手術，強調病人術後隔天即可下床行走，但因手術難度高，國內採用此手術的醫師不多，七賢脊椎外科醫院4年前引進此手術後，已有250例以上成功經驗，為提供國內外醫療人員進修研習，也成立訓練中心，讓醫師與病人有更多元的選擇。





副院長楊華偉說，32歲錢小姐5月坐著輪椅來門診，檢查發現雙側髖關節有股骨頭壞死現象及髖關節磨損，勢必面臨全人工髖關節手術，以過去就醫經驗，可能需要兩次手術治療，且等待另一側手術的時間也有長短腳行走不便的問題，最後以「正前開髖關節手術」尋求一次快速解決雙側問題。





錢小姐術後表示，第一次回診不需要輪椅，再次回診也不需要拐杖，順利一次解決問題，可以早點回到正常生活﹔剛手術不到半個月的43歲林先生，術後第二天正常行走，也很快就回到職場上。





副院長楊華偉說明，早期雙側人工髖關節手術需要在手術中變換姿勢，麻醉時間也相對較長。採用雙側「正前開」人工髖關節手術，病人術中只需平躺，不用變換姿勢，麻醉負擔小，手術時間縮短一半，術中也可以即時調整長短腳的問題，不但省去術兩階段復健，也省去二次麻醉風險。





院長黃旭霖指出，鑒於國內正前開髖關節手術仍為少數醫師的選擇，加上手術技巧難度高，特別成立「正前開人工髖關節訓練中心」希望能將此種手術方式及成功經驗介紹給更多年輕醫師，讓病人有更多選擇。



