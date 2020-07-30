後防疫時代「餐廳」新思維　寛敞、包廂、高CP值

受疫情影響，國人對於飲食、社交距離等相關措施更加重視，這股防疫新風潮也讓餐廳有新思維﹔高雄漢來大飯店10樓4家餐廳全新唯美店妝， 加大每個座位的間隔、也規劃了更多的包廂；夢時代「和牛祭鍋物放題」以裝潢區隔出半開放式空間，可舒適而不受干擾的用餐，主打「和牛」吃到飽，CP值爆表。
漢來大飯店10樓4家餐廳距離上一次大規模改裝已有15年，此次全面的「大整容」注入了許多時尚元素及新思維，像是「翠園」大幅減少了餐廳座位數，從266個位子調整成180個，加大座位的間隔和座椅寬度，讓用餐空間更舒適，包廂數則再添5個。
香港籍主廚陳潤祺表示，翠園選用當季的新鮮食材，堅持現點現做，連港式茶點也是現場手工包製，提供給客人最道地的港式料理，改裝後價格方面微調約1%，但是菜色、食材都升級，CP值絕對是超級高。特別值得一提的是，店內還增設了「茶皇廳」，供應台灣各地上等高山名茶供客人挑選，並享有VIP專人泡茶服務的尊榮。
「紅陶上海湯包」除了上海小籠湯包、原盅雞湯麵、飄香排骨等人氣料理，此次改裝，更添加了多道滬浙風味小菜。「精緻海鮮火鍋」規劃出可容納24人的「個人鍋」包廂。「弁慶日本料理」除了座位數減少一半以上，餐飲內容則調整為板前割烹的無菜單料理。
高雄夢時代「和牛祭鍋物放題」主打「和牛」吃到飽，提供6種風味湯底，兩種套餐搭配不同肉品組合，可無限享受和牛軟嫩肉質與甘美油花、炙燒和牛握壽司、和牛滷肉飯，甚至是生魚片；祭典美食則主推鹽烤「現撈」鮮活泰國蝦、巧克力香蕉、日式炒麵；另有海鮮、時蔬、蒸籠港點、炸物、甜品、冰品、飲料等逾70種食材餐點無限供應。並設置日本原裝遊戲機台，打造好吃好玩的美食樂園。