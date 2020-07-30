後防疫時代「餐廳」新思維　寛敞、包廂、高CP值

受疫情影響，國人對於飲食、社交距離等相關措施更加重視，這股防疫新風潮也讓餐廳有新思維﹔高雄漢來大飯店10樓4家餐廳全新唯美店妝， 加大每個座位的間隔、也規劃了更多的包廂；夢時代「和牛祭鍋物放題」以裝潢區隔出半開放式空間，可舒適而不受干擾的用餐，主打「和牛」吃到飽，CP值爆表。



▲漢來大飯店10樓餐廳全面的大整容，注入了許多時尚元素及新思維。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.30） 漢來大飯店10樓4家餐廳距離上一次大規模改裝已有15年，此次全面的「大整容」注入了許多時尚元素及新思維，像是「翠園」大幅減少了餐廳座位數，從266個位子調整成180個，加大座位的間隔和座椅寬度，讓用餐空間更舒適，包廂數則再添5個。





香港籍主廚陳潤祺表示，翠園選用當季的新鮮食材，堅持現點現做，連港式茶點也是現場手工包製，提供給客人最道地的港式料理，改裝後價格方面微調約1%，但是菜色、食材都升級，CP值絕對是超級高。特別值得一提的是，店內還增設了「茶皇廳」，供應台灣各地上等高山名茶供客人挑選，並享有VIP專人泡茶服務的尊榮。



