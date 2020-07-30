西門橋改建、宜蘭河河道調整　宜縣府有話說

宜蘭市通往員山鄉的西門橋，雙向僅有一車道，經常發生汽、機車爭道險象環生的景象，縣長林姿妙今(30)日至現場視察，她期望公路總局儘速完成「台7丁線西門橋改建工程」可行性評估；另外，第一河川局正在規劃的宜蘭河河道調整方案，影響宜蘭河堰取水功能，林姿妙也建議應等宜蘭河堰改建完成後再行調整。宜蘭縣政府表示，「台7丁線西門橋改建工程」刻不容緩，建議公路總局以考量地方發展、減少用地民宅拆遷、交通動線及安全等多面向思維，選定橋梁改建方案，同時聽取當地民眾意見，及將施工便橋納入工程預算一併編列，以便提升宜蘭通往員山主要橋梁通行功能，保障用路人安全。另外，針對第一河川局目前正在規劃的宜蘭河河道調整方案，宜蘭縣政府指出，方案影響宜蘭河堰取水功能，考量充館圳周邊農田用水需求，且宜蘭河堰年代已久，縣府將協助農田水利會爭取中央經費補助改建，建議等宜蘭河堰完成後，再行調整河道，以維護農田用水正常，縣府將與中央單位攜手合作，持續辦理宜蘭建設相關計畫。縣府強調，拆除改建中的宜蘭橋，將原有舊橋80公尺路堤段移除，使該處河道寬度由160公尺擴大至240公尺，並減少橋墩阻水情況，提高橋梁梁底高程，事實上，橋梁改建後通洪斷面將有明顯改善，滿足該河段計畫洪水位，該工程預計在109年年底通車啟用。