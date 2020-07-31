「安心旅遊」補助宜蘭受益大　加碼已達2億4千萬元

交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，創造宜蘭觀光熱，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，半個月時間第一次補助經費新臺幣8,000萬已達80％，縣府於7月17日申請第二次補助經費，預估7月底即將用罄，接著將爭取第三次補助，總補助經費將達新臺幣2億4,000萬元。縣府表示，適逢暑假期間，加上縣內各項活動加持，旅遊市場愈發熱烈，觀光局推出「安心旅遊」補助專案，獎助期間自今（109）年7月1日起至10月31日止，宜蘭縣共有1,314家業者參與安心旅遊補助，截至7月31日，已補助近14萬2,810間房，為全台補助使用最踴躍的縣市，補助專案確實帶動並提升民眾出遊及留宿之意願，成效顯著，眼見第二次補助已達80%，縣府積極向交通部觀光局爭取第三次之補助申請，期待讓國旅熱潮不間斷。縣府表示，宜蘭交通便利，擁有豐厚的觀光資源，加上交通部觀光局「安心旅遊」補助專案加持，來宜蘭旅遊的遊客激增；縣府也搭配「安心旅遊」及振興三倍券熱潮，推出加碼「酷樂券」，結合宜蘭縣共202家業者，推出食宿遊購行等多項優惠。此外，自今年7月15日至10月31日止，還有樂遊宜蘭抽好禮活動，只要在縣內合法商家(含住宿)累積消費滿3,000元以上，將發票(收據)上傳至活動網站，就有機會抽中汽車、電動機車、智慧型手機等大獎。縣府指出，除了自由行旅客優惠，針對旅行社也有「獎勵旅遊」方案，旅行社業者在10月31日前帶團至宜蘭旅遊，並入住縣內合法旅宿，活動期間帶團人數累積3,000人，發給3萬元獎勵金，超過3,000人以上，即有5萬元獎勵金，若規劃原鄉旅遊遊程，只要總數達到700人即可獲得3萬元獎勵金。