家有藝事展　用藝術美化家景

▲李國聰代表五位藝術致詞。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.1）

▲展場之彩墨作品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.1）

▲展場之書法作品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.1）

因受新冠肺炎疫情影響，不少行業因此停頓，同時也不少業者期盼，在政府於後疫情時期推出的三倍劵、農遊劵、藝fun劵等振興經濟的活動，能讓他們的業績回復到疫情前光景，尤其是一向較少被關注的藝術家和藝術市場，由此，熱心於嘉義文藝的現代詩人陳文政，特別結合建商，邀請王德合、李國聰、陳慶夥、蔡奇勳、謝其昌等五位在地知名藝術家，策畫一場用藝術美化家景的「家有藝事」展。策展人陳文政説明指出，這次展覽的目的是要促成藝術家走入市場，同時讓優質建設公司因推廣藝術而提升其企業形象，並讓一般民眾能以最優惠的價格收藏到心怡的藝術品，也是藝術創作者真正的原作，藉此達成「三贏」的展覽企劃。建設公司董事長侯健一表示，一般民眾都會認為藝術家的作品一定很貴，退而求其次去買些複製畫來掛，但複製畫沒有增值的空間，也無法表現出藏家的品味，嘉義素有美都、畫都之名，但民眾卻鮮有買畫、掛畫的習慣和雅好，因此該公司特地和五位在地藝術家合作展售，讓家也有藝術這件事。「家有藝事」展於1日開幕，展出內容有西畫、國畫、書法，並從即日起展至10月31日，策展人陳文政希望民眾不要錯過讓家有藝術這件事，共同創造企業家推廣藝術、藝術家走進家裡，家就有美化心靈的藝術。