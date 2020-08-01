在父親節前給予肯定榮耀！板橋２５位模範父親今日獲獎

▲板橋區公所今（1）日於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚，提前為全天下父親獻上祝福，今年榮獲表揚的爸爸共25位。（圖／板橋區公所提供）

板橋區公所今（1）日於公所6樓禮堂舉辦模範父親表揚，提前為全天下父親獻上祝福，今年榮獲表揚的爸爸共25位，其中現任板橋九如里里長的李建重，婚後一肩扛起家中經濟重擔，養育3名子女有成，並建設里內大小事，獲得新北市連心慈善會提報模範父親代表。獲獎名單中，71歲的唐鴻章出生於嘉義東石鄉，胼手胝足創業，教育5名子女，忙於事業之餘仍兼顧對孩子的關愛，擔任學校家長會會長，關心子女教，事業有成後懷抱回饋社會的心願，參加嘉義同鄉會、社團法人天恩慈善會等社會公益團體，2005年擔任嘉義同鄉會會長時，逢嘉義遭遇豪雨水災，他發起募款賑災，募集100多萬元現金及20多噸救援物資，協助嘉義鄉親度過難關。64歲的李建重婚後一肩扛起家中經濟重擔，養育3名子女有成，也是現任板橋區九如里里長，自103年起服務至今已6年時間，任內積極優化里內環境，帶領里內連續3年獲得績優守望相助隊甲等獎、里環境認證五星級獎，並曾獲頒特優里長表揚，同時積極參與社會公益活動，幫助清寒學子、孤獨老人、弱勢家庭等需要救助的人，此次獲得新北市連心慈善會提報模範父親代表，可說實至名歸。25位模範父親由家人陪同與會並上台接受表揚，陪伴父親們度過溫馨又有意義的節日；民政局副局長楊志宏特別代表市長出席表揚活動，感謝板橋區各里長及協會推薦模範父親代表，每一位模範父親背後都有一段奮鬥的歷程及家庭故事，都是值得學習的表率。模範爸爸名單如下，柯聰明(市級)、彭朝炫(市級)、李興基(市級)、張永和、何火明、黃云奇、盧基村、胡秋雄、陳輝雄、王正雄、詹德國、唐鴻章、黃玉雄、閻旋、劉進財、謝添丁、翁俊賢、張鐘聲、黃清福、劉金池、吳水賓、陳國卿、李建重、林定國、柯金標。