基隆義消救災能力演練　林右昌感謝保障市民生命財產安全

▲林右昌特別到場向大家致意，同時主持宣導大隊授旗儀式，感謝大家平日協助防災、救災工作。（圖／基隆市政府提供）

基隆市消防局義勇消防人員常年校閱暨救災能力示範演練活動，今(1)日上午在市立體育館舉行，各義消大隊都派出菁英好手，展現平日訓練成果及義消救災動員能量，市長林右昌特別到場向大家致意，同時主持宣導大隊授旗儀式，感謝大家平日協助防災、救災工作。為落實防災宣導工作，降低住宅火災發生率及其引發之傷亡率，消防局在今日的義消校閱及救災能力示範演練活動中，也將原宣導中隊提升為宣導大隊，由林市長主持授旗儀式，期能招募更多志同道合之志工，一起深入社區、家庭進行防災宣導家戶訪視，以達減災之目的。林右昌除親自擔任校閱官並進行宣導大隊授旗儀式及檢閱救災能力演練，並向現場的義消打火兄弟姊妹表達最高敬意與謝意，林市長表示宣導大隊的義消同仁這幾年來協助裝設住警器，在山上被狗追、被誤認為詐騙集團等，辛苦不在話下，但因為大家的努力，已累積服務2萬7千多戶人家，換言之就是讓2萬7千多戶家庭的生命財產安全更有保障。林右昌也表示，自他就任以來，除了增加本市消防人力之員額，也充實及汰換消防救災車輛及裝備器材外，今年添購800套運動服裝及運動鞋，讓所有義消人員皆有一套舒適的訓練服裝，並由消防局辦理相關義消專業訓練、進階訓練，讓義消人員強化救災、救護、救助、救生及防災宣導等專業知識與技能領域，以協助本市做好防災、救災工作。今天示範演練為消防局指定著裝演練、基本繩結及捲揚器架設等三個項目，為使義消人員平日訓練能與實際救災接軌，特別藉由內政部消防署所規定項目加強訓練，以落實義消人員都能熟悉各項救災技能，在救災同時也能確保自身安全，讓市民擁有更安全及幸福的生活環境。