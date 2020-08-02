品嚐羊肉料理　李眉蓁到鳳山、岡山行銷在地文化

▲李眉蓁和國民黨秘書長李乾龍、高雄市議長曾麗燕、高雄市黨部主委莊啟旺、立委許淑華等人，一同參加鳳山區的相挺後援會。（李眉蓁競選總部提供）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（2）日在多名黨籍立委陪同下，繼續參加鳳山區的相挺後援會，隨後到岡山享用當地「岡山三寶」特色美食並體驗空軍文化，由黨籍立委許淑華、葉毓蘭、國民黨秘書長李乾龍、高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美等人陪同。李眉蓁表示，很高興這次主席帶立委到高雄幫忙，高雄是很可愛的地方，希望立委們來高雄可以行銷高雄、愛上高雄；被分配到鳳山區的立委許淑華也透露，一直都有和韓國瑜保持聯繫，他休養生息後也變胖了些，感謝大家關心。隨後，李眉蓁、葉毓蘭、陸淑美與黃韻涵等人到岡山當地的一品羊肉用餐，並品嚐「岡山三寶」羊肉、豆瓣醬、蜂蜜，陸淑美表示，這是唯一一家純羊肉店，翻桌率很高，口味也比較有特色，她特別為李眉蓁等人點了羊肉米粉，表示羊肉搭米粉、沾豆瓣醬，最為好吃。葉毓蘭說，這裡的羊肉沒有什麼腥羶味，搭配的豆瓣醬也很好吃，幾乎岡山的每一家羊肉都很棒；李眉蓁則說，雖然她屬羊，不太吃羊肉，但是懷孕時很多人叫她吃，她品嚐岡山羊肉後也覺得非常好吃、搭配的豆瓣醬也很棒；她們並在現場飲用以大岡山有名的蜂蜜製成的蜂蜜檸檬，讚清涼解渴又消暑。李眉蓁說，年輕人有創意，她會發揚岡山空軍文化，並認為，應串連岡山旅遊特色，從滷味、羊肉到空軍文化，可整體行銷岡山景點，成為一個觀光區域，葉毓蘭也表示，會帶更多人來參觀航教館，宣揚國軍價值，一行人最後也登機合影，象徵李眉蓁將帶領高雄起飛。