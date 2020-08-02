嘉義縣推「懂吃券」　縣府說：免登錄人人都可吃

嘉義縣政府為了安慰動滋券、客家券都沒中獎的民眾，竟在文化觀光局的臉書推出「人人都能吃的『懂吃券』，要讓全國2300萬人民，人人都有獎」，觀光局表示，東石必吃的生猛海鮮，山區特產的苦茶油雞等著大家，同時也開放各地吃貨粉絲留言分享嘉義縣在地美食，就有機會抽中吃貨必備小方巾。縣府指出，7月28日動滋券開始發送中獎簡訊，中籤率大約5成3，29日公布客家券中獎資訊，但不是人人都有獎，所以文化觀光局臉書就推出「人人都能吃的『懂吃券』，要讓全國2300萬人民，人人都有獎」。文化觀光局長許有仁說明，在「慢遊嘉義」臉書上宣傳「懂吃券」，希望遊客都可以來到嘉義玩一次吃貨旅行，同時也邀請遊客可以分享吃過最好吃、最有記憶、最想再吃一次的美食，就有機會抽中小禮品。縣長翁章梁強調，推展觀光除了宣傳景點，還有一個重點就是「吃」，飲食也是每趟旅行回憶好與壞的關鍵點，如同去日本一定要吃一蘭拉麵、生魚片，到港澳旅遊就一定要吃港式飲茶，每個地方都有自己的代表性美食；嘉義縣也有許多經典款美食，遊客來到阿里山、梅山就一定要嚐嚐苦茶油雞、特色茶餐、轎篙筍；到東石、布袋就一定要吃鮮甜肥嫩的牛奶蚵、虱目魚，到鄒族部落旅遊就一定要吃最有原民風味的烤山豬肉、獵人包。