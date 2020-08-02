古蹟實境Ｘ解謎闖關　帶你穿越古今板橋城

國定古蹟林本源園邸（林家花園）今年暑假推出時下最熱門的實境解謎遊戲，2日在林家花園舉辦上線體驗活動，新北市文化局局長龔雅雯及10組大朋友小朋友玩家們一同在百年古蹟中解謎、破關卡，抽絲剝繭找出答案破關。龔雅雯指出，一直到明年春節，將依節慶分成4波遊戲推出，讓民眾以遊戲的方式實地走訪各景點，在破解各景點所隱藏的謎題後，相關景點的文化歷史特色與原由也將一一揭露。第1波遊戲-《古城尋跡—穿梭林園的少女》今天起正式上線，以林家花園為故事核心，藉由一首傳統戲曲回到清光緒年間的林園，讓玩家在傳統戲曲餘音的帶領下穿梭林園、古城尋跡，協助破解神秘男子的身世之謎。只要打開手機"免費"下載遊戲，就能立即體驗。未來林家花園將結合府中街區陸續推出3波不同款的實境解謎遊戲，透過一連串的AR擴增實境將虛擬道具與府中古城、園林實景結合，搭配具有深度文化知識的關卡謎題，以及不時出現的傳統戲曲影片線索，在解謎的過程中處處有驚喜。文化局希望透過遊戲寓教於樂的方式，走訪園邸和板橋府中周邊文化特色景點，抽絲剝繭找出答案破關，享受虛實交錯身歷其境的文化體驗，讓民眾及小朋友都能夠在遊戲中更加認識板橋府中一帶及林家花園的文化內涵，縮短傳統文化和民眾之間的距離。