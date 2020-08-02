全台直播主愛心大串連　陳致遠揪妻義賣奧運球衣球棒

▲慶財直播董事長陳柏慶主辦的「愛心義賣直播同盟」，第三度號召全台上百位的直播主同時直播義賣，所得將全數捐贈給予桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」專案活動。（圖／記者李春台攝, 2020.08.02）

受新冠肺炎疫情影響，許多慈善團體募款情況也深受其害，有鑑於此，邁入第三年、由慶財直播董事長陳柏慶主辦的「愛心義賣直播同盟」今號召全台上百位的各地直播主直播義賣，所有義賣所得扣除開銷後，將全數捐贈給桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」專案。這次義賣商品琳瑯滿目，小至1包50元的爆米花、一晚1千元的日月潭高級飯店住宿劵、原價數十萬的原木擺飾、到價值130萬的珠寶都有人捐出義賣，還有廠商直接捐出30隻名牌手錶義賣。陳柏慶表示，今年是他第三次邀請全台知名的直播主發起慈善義賣活動，希望藉由這個活動拋磚引玉幫助弱勢族群，未來他還是會持續辦理，希望參與人數每年增加。為了響應愛心，今年參與的直播主來自全台各地，藝人林秀琴和丈夫陳致遠也應邀到現場直播義賣，陳致遠說，透過老婆得知直播同盟舉辦這個公益活動，既然要做公益，他也拿出當年自己打職棒時的球衣及2004年參加雅典奧運時的球棒共襄盛舉，最後球衣及球棒在短短3分鐘內由網友以3.88萬元標得。桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，感謝直播同盟的愛心並關懷弱勢群族，讓協會的「每月一愛」活動持續進行，今年的義賣捐款預計將在7月、8月各辦理一場「每月一愛」，除了認購憨兒親手種植的無毒蔬菜贊助公益食物銀行，九月份還會準備新制服送給弱勢學童，讓孩子們能穿上新衣快樂上學去。