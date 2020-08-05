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影／暑期遊彰化　振興旅遊好禮加碼「獎」不完

記者陳雅芳／彰化報導-2020-08-05 18:50:20
▲白蘭氏健康博物館以健康為主題、免門票的博物館，開館至今吸引百萬民眾參訪。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
暑假不知去哪玩？ 為振興觀光產業，彰化縣政府推出「暑期安心遊彰化」旅遊行程，今（5）日在白蘭氏健康博物館舉辦「健康動吃一夏」開幕活動，結合親子互動、創意料理等主題，邀請全民暢遊彰化各大產業博物館、觀光工廠，品嚐美食小吃。

▲彰化縣政府推出「暑期安心遊彰化」旅遊行程，邀請全民暢遊彰化各大產業博物館、觀光工廠，品嚐美食小吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
▲彰化縣政府推出「暑期安心遊彰化」旅遊行程，邀請全民暢遊彰化各大產業博物館、觀光工廠，品嚐美食小吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
彰化縣副縣長洪榮章表示，為因應後疫情時代、振興觀光經濟，特別推出第二波「暑期安心遊彰化」行程，彰化有山有水還有眾多的產業博物館，共規劃二十條輕旅行路線，無論是休閒農場或觀光工廠，都值得前來一遊。

開幕活動邀請有藝人黃鐙輝、曾子余「食尚玩家」師徒久違合體攜手擔任白蘭氏健康博物館一日健康大使，兩人與彰化縣副縣長洪榮章進行創意料理「雞精麻醬涼麵」廚藝PK賽。

▲藝人黃鐙輝、曾子余「食尚玩家」師徒兩人與彰化縣副縣長洪榮章進行創意料理「雞精麻醬涼麵」廚藝PK賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
▲藝人黃鐙輝、曾子余「食尚玩家」師徒兩人與彰化縣副縣長洪榮章進行創意料理「雞精麻醬涼麵」廚藝PK賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
沒想到在螢光幕上自稱美食專家的兩人竟是料理門外漢，自封「小胡天蘭」、熱愛品嚐美食的曾子余，還頻讚副縣長的料理好美味。為扳回一城，師徒兩人現場發揮擺盤創意，師父黃鐙輝更即興為料理命名「天賜涼雞」，現場笑料百出。

洪榮章指出，縣府攜手與在地觀光工廠聯合推出總獎額高達320萬的振興消費優惠外，白蘭氏健康博物館加碼祭出高人氣巡演「陸爸爸說故事」、小朋友熱愛的「機械樂高」，以及全新「親子律動」與「夏日特調」等一系列免費暑期活動，希望大人、小孩到館都可以盡情體驗。

▲彰化縣副縣長洪榮章帶領參觀白蘭氏健康博物館。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
▲彰化縣副縣長洪榮章帶領參觀白蘭氏健康博物館。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.05）
洪榮章說，白蘭氏健康博物館免門票，又是全台第一座以健康為主題的博物館，好逛好拍好玩好健康，截至2015年底已服務超過百萬民眾，不僅是彰化鹿港地區旅遊必遊景點之一，更榮獲經濟部所頒發的「優良觀光工廠及國際亮點觀光工廠」認證。於2016年全新改館，藉由高科技的多媒體展示及互動式設置，讓遊客了解健康概念。

白蘭氏健康博物館館長吳雅婷表示，健康不只靠保養，運動也是不可或缺的一環。今年特別規劃親子律動課程，不僅開發小朋友肢體律動，更可增添親子間的動態交流，希望讓大人小孩到館都可以盡情體驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

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