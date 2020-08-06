高市8大類場域需戴口罩　17日起不配合者依法裁罰

因應國際新冠肺炎疫情升溫，近日國內境外移入病例亦增加，高市府今（6）日起，針對「8大類場域」啟動擴大宣導及輔導查核，同時宣布自8月17日起經勸導堅持不配合戴口罩者，衛生局將依法裁罰新臺幣3,000元以上，15,000元以下罰鍰。





中央流行疫情指揮中心8月5日公布，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療及照護機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之電梯、車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、展演競技埸所（音樂廳、體育館等）、休閒娛樂場所（電影院、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）及舉辦大型活動時，務必戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。





為避免疫情蔓延，高市府自6日起針對上述8大類場域啟動擴大宣導及輔導查核，防疫團隊也前往苓雅區補習班、市立圖書館總館、中央公園捷運站及新興區KTV業者執行防疫稽查輔導及宣導。





高市府強調，提高防疫強度是為了讓民眾提高警覺，進入前述「8大類風險場域」務必戴口罩以確保自身及他人安全，即日起擴大宣導輔導，自8月17日起，經勸導堅持不配合戴口罩者，衛生局將依傳染病防治法第70條裁罰新臺幣3,000元以上，15,000元以下罰鍰。





衛生局表示，再次呼籲業者及全體市民共同響應「防疫新生活運動」；外出活動時，若無法維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，進出8大類風險場域更應提高警覺佩戴口罩；至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業，共同防範疫情捲土重來。



