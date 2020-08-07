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影／突破障礙框架　繪出繽紛人生開畫展

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-07 11:00:00

▲縣立成功高中舉辦陳冠廷個展，即日起至16日在溪湖鎮滴答咖啡展開，展出陳冠廷腦海中的異想世界仔細介紹創作歷程。（圖／記者陳雅芳攝）
▲縣立成功高中舉辦陳冠廷個展，即日起至16日在溪湖鎮滴答咖啡展開，展出陳冠廷腦海中的異想世界仔細介紹創作歷程。（圖／記者陳雅芳攝）
溪湖鎮成功高中國中部畢業的陳冠廷，天生患有中度自閉和輕度智能障礙，唯一讓他與這個世界接觸的就是他手上的「畫筆」，一筆一畫繪出他心中的所想像的世界，校方利用他畢業前夕為他開一場畫展，陳冠廷「畫說」畫展正在溪湖鎮的滴答咖啡展開，至8月16日，展出陳冠廷腦海中的異想世界。

▲陳冠廷「畫說」畫展正在溪湖鎮的滴答咖啡展開，至8月16日展出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.06）
▲陳冠廷「畫說」畫展正在溪湖鎮的滴答咖啡展開，至8月16日展出。（圖／記者陳雅芳攝影）
來自彰化溪湖成功高中國中部三年級的陳冠廷，是1名有中度自閉症合併輕度智能障礙的大男孩，從小不善表達，課業平平，他用手上的「畫筆」一筆一畫繪出他心中的所想像的世界，國中三年其累積無數作品，校長吳柏林特別幫他舉辦畫展，一起用冠廷的視界窺探這個世界，與其不凡的生命故事。

吳柏林說，陳冠廷他從國小開始就習慣拿原子筆在計算紙上繪畫、塗鴉，36開大的作品已累積近萬張，畫圖完全佔據他整天的時間，作品展現特殊風格，學校利用他畢業前夕為他開一場畫展，作品印成明信片，深受大家的喜愛，如今已為自己賺到上萬元的教育金。

陳冠廷的父親感謝成功高中普通班導師吳靜芳營造友善與接納的班級氣氛，安排「小天使」協助陳冠廷，特教個管老師胡依雯擔任引路人的角色，從用餐的看顧、替代行為的轉換到發展優勢能力，胡依雯就像搭建鷹架，想方設法引導陳冠廷從小小畫紙延伸到4K圖畫紙，逐步完成大幅畫作，參加彰化縣童畫心世界比賽，再到舉辦個展，功不可沒。

陳冠廷的畫作能發現，其題材不設限，有節慶、戰爭、世界盃、甚至女體，表情生動，動作誇張但細膩，層次感鮮明，每張作品都蘊藏了無限想像，很難想像看似對任何事都不在乎的冠廷，能產出如此驚艷的作品。

▲陳冠廷作品展現特殊風格，學校利用他畢業前夕為他開一場畫展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.06）
▲陳冠廷作品展現特殊風格，學校利用他畢業前夕為他開一場畫展。（圖／記者陳雅芳攝）
美術老師紀芃如表示，陳冠廷在繪畫的天分已無庸置疑，倒是接下來的「繪畫人生」該怎麼接續，她執教以來首次遇到這種「天才」，下學期冠廷將到秀水高工特教班就讀，如何找到有耐心、又有經驗的老師引導他非常重要，她希望冠廷的繪畫潛能可以繼續發光發熱。

 

關鍵字

自閉 畫展 成功高中 畫說 繪畫人生 畫筆

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