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彰化優鮮、新北優先　雙方簽署農業交流備忘錄

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-06 20:45:05

▲新北市長政府與彰化縣政府舉辦「彰化優鮮 新北優先」農業交流，期拓展優質農產品銷售管道，「彰化優鮮」認證產品，將可在新北果菜市場取得優先拍賣序位。（圖／彰化縣政府提供）
▲新北市長政府與彰化縣政府舉辦「彰化優鮮 新北優先」農業交流，期拓展優質農產品銷售管道，「彰化優鮮」認證產品，將可在新北果菜市場取得優先拍賣序位。（圖／彰化縣政府提供）
「彰化優鮮」認證產品，將可在新北果菜市場取得優先拍賣序位，彰化縣長王惠美今（6）日與新北市長侯友宜簽署農業交流備忘錄，未來農產及活動都將遵循拍賣、報名、曝光、折扣等四大優先，王惠美說，這是新北取經之行，汲取經驗作為未來彰化施政推動觀光休閒產業的參考。

▲彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜共同宣傳雙府夏季年度音樂盛事「新北河海音樂季」及「彰化王功漁火節」。（圖／彰化縣政府提供）
▲彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜共同宣傳雙府夏季年度音樂盛事「新北河海音樂季」及「彰化王功漁火節」。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美強調這只是開始，希望後續能有更多的方案能與新北市合作，一起達到城市交流互惠、各取所需，推廣彼此的特色及特產，讓更多鄉親知道新北市和彰化縣的好，一起為台灣這塊土地努力。

王惠美說，彰化有好幾十萬北漂鄉親旅居新北市，同鄉會鄉親常常問她彰化味的農特產品要去哪裡買，加上侯市長前年到彰化參訪有機蔬菜，發現侯市長重視食品安全產照顧農民，新北是消費的大市，彰化是一個農業大縣，可以提供最優質的農產品給新北市。

▲彰化是一個農業大縣，可以提供最優質的農產品給新北市。（圖／彰化縣政府提供）
▲彰化是一個農業大縣，可以提供最優質的農產品給新北市。（圖／彰化縣政府提供）
侯友宜指出，王縣長前來新北市來一起為彰化打拚，令他感動，新北市人口約402萬人，消費力很大，彰化的農漁業產品到新北來賣，未來一定要協助優先賣光，在彰化同鄉團體的支持下，也必定可以銷售一空。

侯友宜表示，新北與彰化行銷農產的合作管道暢通，新北作為全台最大的消費地，還有80餘萬的彰化旅北鄉親，果菜拍賣將以彰化優先為主，也要幫曝光、打折扣，甚至有活動優先報名，把農產賣光光就是給予彰化縣最大的支持。

▲新北市長政府與彰化縣政府舉辦「彰化優鮮
▲新北市長政府與彰化縣政府舉辦「彰化優鮮 新北優先」農業交，市長侯友宜與縣長王惠美聯名簽署合作備忘錄。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美並歡迎大家8月15、16日來彰化體驗「王功漁火節」活動，除了千人烤蚵之外，還有祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、光影燈祭、樂活輕旅行、刮刮樂雙重送等七大主軸活動，加上彰化推出的「振興三倍券 彰化三倍購GO+」，消費即享有「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，歡迎多多來彰化走走。

 

關鍵字

海洋音樂會 王功漁火節 彰化優鮮 有機蔬菜 河海音樂季

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