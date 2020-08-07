田中車站區間車「碰撞」　婦人從月台掉落鐵軌

該車次旅客換乘2154車次，原車次田中至彰化停駛，共計影響3列次、33分鐘、旅客約930人﹔事發後，火車站人員調閱監視器畫面，看到婦人一個踉蹌就從月台掉落，疑似因天氣炎熱身體不適、暈眩而落軌，但也不排除其他原因跌落。
婦人墜落鐵軌時，列車剛要進站，列車司機有看到婦人墜落，煞車不及，婦人身軀被車輪拖行後輾成兩截﹔田中站長游明松除安撫旅客，並加強廣播調度旅客，消防隊員與葬儀社人員到場撿拾屍塊、警方也進行採證，站務人員則進行現場清洗，死者姐姐到場認屍，悲慟不已。
警方調查，婦人為呂姓女子（46歲）為越南籍外配，家住台南，2個月前從台南新營搭區間車北上，到彰化田中要找姊姊談心，今天卻在火車進站時，突然身體重心不穩，一個踉蹌往前傾、跌落鐵軌，被進佔地的火車當場輾成兩截、慘不忍睹，在場候車的旅客也被嚇壞。
警方從月台的監視畫面做初步調查，警方發現，婦人在火車進站一剎那，突然一個踉蹌跌倒，直接栽入鐵軌，究竟是暈眩還是輕生待進一步調查；這一意外發生在田中火車站的第1月台，事故發生後接下來所有列車停靠第2月台，並未造成其它列車的延誤。
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