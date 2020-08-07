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田中車站區間車「碰撞」　婦人從月台掉落鐵軌

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-07 19:18:21

▲台鐵田中火車站一婦女在月台跌落軌道，慘遭進站區間車撞上、攔腰輾過，當場死亡，全案由鐵路局警察進一步釐清真相。（圖／記者陳雅芳翻攝）
▲台鐵田中火車站一婦女在月台跌落軌道，慘遭進站區間車撞上、攔腰輾過，當場死亡，全案由鐵路局警察進一步釐清真相。（圖／記者陳雅芳翻攝）
台鐵彰化田中火車站今（7）日發生一起落軌死亡事故，一列3118次由高雄開往后里的區間車準備進站時，撞擊1名從月台掉落鐵軌的婦人，列車駕駛員說，看到婦人時根不就來不及反應，婦人身體當場被輾成兩段，明顯死亡，全案由鐵路局警察進一步釐清真相。

▲一列3118次由高雄開往后里的區間車，上午8時18分準備進站時，撞擊1名從月台掉落鐵軌的婦人。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
▲一列3118次由高雄開往后里的區間車，上午8時18分準備進站時，撞擊1名從月台掉落鐵軌的婦人。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
該車次旅客換乘2154車次，原車次田中至彰化停駛，共計影響3列次、33分鐘、旅客約930人事發後，火車站人員調閱監視器畫面，看到婦人一個踉蹌就從月台掉落，疑似因天氣炎熱身體不適、暈眩而落軌，但也不排除其他原因跌落。

婦人墜落鐵軌時，列車剛要進站，列車司機有看到婦人墜落，煞車不及，婦人身軀被車輪拖行後輾成兩截田中站長游明松除安撫旅客，並加強廣播調度旅客，消防隊員與葬儀社人員到場撿拾屍塊、警方也進行採證，站務人員則進行現場清洗，死者姐姐到場認屍，悲慟不已。

▲火車站人員調閱監視器畫面，看到婦人一個踉蹌就從月台掉落。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
▲火車站人員調閱監視器畫面，看到婦人一個踉蹌就從月台掉落。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
警方調查，婦人為呂姓女子（46歲）為越南籍外配，家住台南，2個月前從台南新營搭區間車北上，到彰化田中要找姊姊談心，今天卻在火車進站時，突然身體重心不穩，一個踉蹌往前傾、跌落鐵軌，被進佔地的火車當場輾成兩截、慘不忍睹，在場候車的旅客也被嚇壞。

▲婦人一個踉蹌就從月台掉落，被進佔地的火車當場輾成兩截。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
▲婦人一個踉蹌就從月台掉落，被進佔地的火車當場輾成兩截。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.07）
警方從月台的監視畫面做初步調查，警方發現，婦人在火車進站一剎那，突然一個踉蹌跌倒，直接栽入鐵軌，究竟是暈眩還是輕生待進一步調查；這一意外發生在田中火車站的第1月台，事故發生後接下來所有列車停靠第2月台，並未造成其它列車的延誤。

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關鍵字

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