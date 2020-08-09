影／線西鄉獨木舟嘉年華　探索彰化之美

近年來國內民眾興起休閒觀光熱潮，線西鄉地理位置靠海並擁有豐沛的海洋資源，為培養民眾運動休閒興趣，鄉公所這幾年積極推廣獨木舟活動，2020線西鄉獨木舟嘉年華在慶安水道河濱公園展開，吸引2千多人參與，即便是在戶外活動，參與的遊客都主動戴起口罩，了解線西鄉農漁村風貌，也保護自身安全。
蘇韋峻指出，彰濱工業區慶安水道河濱公園面積遼闊，目前配合水域活動供民眾免費獨木舟體驗活動，今年還新增兒童歡樂戲水區供孩童戲水，此外，鄉公所還備有消暑霜淇淋及地方特色農產美食。
彰化縣長王惠美說，今年疫情打亂了很多原本既定的活動，線西鄉公所仍舊克服所有困難延期舉辦獨木舟嘉年華會，在地廠商龍興塑膠科技公司董事長曾錦桹不藏私，贊助活動所需的塑膠獨木舟，慶安水道環境好，往北走是剛落成的「海豚屋」自然生態教育中心，適合鄉親來走走。
今天一早彰濱工業區慶安水道就出現許多遊客，遊客一搭上獨木舟就不想下來，直呼好玩，大部分均乖乖戴上口罩，體現防疫新生活，還有遊客開心說，不用去知名觀光區跟別人擠，來這裡玩安心多了。
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