影／線西鄉獨木舟嘉年華　探索彰化之美

活絡在地觀光、推廣水域活動，線西鄉公所今（9）日在彰濱工業區(線西區)慶安水道河濱公園舉辦「2020線西鄉獨木舟嘉年華」活動，線西鄉長蘇韋峻說，「獨木舟嘉年華會」第四年已經逐漸打出知名度，彰濱工業區的慶安水道風光明媚，希望讓更多人深入線西鄉遊玩，進而探索彰化之美。

▲一早彰濱工業區慶安水道就出現許多遊客，遊客一搭上獨木舟就不想下來，直呼好玩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

近年來國內民眾興起休閒觀光熱潮，線西鄉地理位置靠海並擁有豐沛的海洋資源，為培養民眾運動休閒興趣，鄉公所這幾年積極推廣獨木舟活動，2020線西鄉獨木舟嘉年華在慶安水道河濱公園展開，吸引2千多人參與，即便是在戶外活動，參與的遊客都主動戴起口罩，了解線西鄉農漁村風貌，也保護自身安全。

蘇韋峻指出，彰濱工業區慶安水道河濱公園面積遼闊，目前配合水域活動供民眾免費獨木舟體驗活動，今年還新增兒童歡樂戲水區供孩童戲水，此外，鄉公所還備有消暑霜淇淋及地方特色農產美食。

▲鄉公所還備有消暑霜淇淋及地方特色農產美食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.09）

彰化縣長王惠美說，今年疫情打亂了很多原本既定的活動，線西鄉公所仍舊克服所有困難延期舉辦獨木舟嘉年華會，在地廠商龍興塑膠科技公司董事長曾錦桹不藏私，贊助活動所需的塑膠獨木舟，慶安水道環境好，往北走是剛落成的「海豚屋」自然生態教育中心，適合鄉親來走走。

今天一早彰濱工業區慶安水道就出現許多遊客，遊客一搭上獨木舟就不想下來，直呼好玩，大部分均乖乖戴上口罩，體現防疫新生活，還有遊客開心說，不用去知名觀光區跟別人擠，來這裡玩安心多了。