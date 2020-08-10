米克拉颱風應變中心一級開設　楊明州籲避免水域活動

楊明州表示，米克拉預估帶來9到10級強陣風，並有可能有局部大雨或豪雨，因此要求水利局、警察局、消防局、環保局和民政局等機關，針對局部低漥易淹水區域及車行地下道加強監控及警戒，若有狀況迅速排除，另外水利局針對各抽水站及水閘門再次測試確保功能正常並補足油料，滯洪池出入口及排水系統的巡檢與清疏再次檢視，包括野溪清疏及區域排水的急要段清疏、中小排水及雨水下水道的清疏，確保排水路暢通。
為防止積淹水狀況發生，楊明州責成環保局加強側溝清淤及路面清潔，並與水利局注意市區下水道洩水孔異物阻塞情形，在第一時間將異物清除，隨時保持機動性，而工務局也要確實掌握道路坑洞、路樹倒塌及公園綠地設施等受災情形。
關心原鄉和山區居民安全，楊明州特別指示原民會、社會局確實掌握需洗腎居民、孕婦及慢性病居民相關資訊，並密切掌握最新資訊即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離。市府預估今晚到明天清晨影響最明顯，短時強降雨恐致民眾住家地下室積淹水狀況，因此楊明州於會中裁示民政局及區公所應確實掌握並列冊，並協助調派小型抽水機協助民眾排除。
楊明州補充，今明兩天沿海地區須留意強風造成暴潮，沿海有長浪出現，呼籲民眾避免海邊遊憩與觀浪，尤其是旗津、永安、彌陀、茄萣等沿海地區，他也要求相關單位務必做好救災整備，留意易發佈土石流警戒之山地及平地易淹水地區，並密切掌握最新資訊即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。