🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

米克拉颱風應變中心一級開設　楊明州籲避免水域活動

記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-08-10 21:10:17

▲楊明州主持工作整備會議，叮囑民眾要留意長浪和強陣風，避開水域活動。（圖／高市府提供）
▲楊明州主持工作整備會議，叮囑民眾要留意長浪和強陣風，避開水域活動。（圖／高市府提供）
中央氣象局今(10)日上午10時30分發佈米克拉颱風海上陸上颱風警報，高雄市政府料敵從嚴，自下午2時30分起災害應變中心一級開設，並由代理市長楊明州主持工作整備會議，叮囑民眾要留意長浪和強陣風，避開水域活動。

楊明州表示，米克拉預估帶來9到10級強陣風，並有可能有局部大雨或豪雨，因此要求水利局、警察局、消防局、環保局和民政局等機關，針對局部低漥易淹水區域及車行地下道加強監控及警戒，若有狀況迅速排除，另外水利局針對各抽水站及水閘門再次測試確保功能正常並補足油料，滯洪池出入口及排水系統的巡檢與清疏再次檢視，包括野溪清疏及區域排水的急要段清疏、中小排水及雨水下水道的清疏，確保排水路暢通。

▲楊明州呼籲民眾避免海邊遊憩與觀浪。（圖／高市府提供）
▲楊明州呼籲民眾避免海邊遊憩與觀浪。（圖／高市府提供）
為防止積淹水狀況發生，楊明州責成環保局加強側溝清淤及路面清潔，並與水利局注意市區下水道洩水孔異物阻塞情形，在第一時間將異物清除，隨時保持機動性，而工務局也要確實掌握道路坑洞、路樹倒塌及公園綠地設施等受災情形。

關心原鄉和山區居民安全，楊明州特別指示原民會、社會局確實掌握需洗腎居民、孕婦及慢性病居民相關資訊，並密切掌握最新資訊即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離。市府預估今晚到明天清晨影響最明顯，短時強降雨恐致民眾住家地下室積淹水狀況，因此楊明州於會中裁示民政局及區公所應確實掌握並列冊，並協助調派小型抽水機協助民眾排除。

▲高雄市政府料敵從嚴，自下午2時30分起災害應變中心一級開設。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府料敵從嚴，自下午2時30分起災害應變中心一級開設。（圖／高市府提供）
楊明州補充，今明兩天沿海地區須留意強風造成暴潮，沿海有長浪出現，呼籲民眾避免海邊遊憩與觀浪，尤其是旗津、永安、彌陀、茄萣等沿海地區，他也要求相關單位務必做好救災整備，留意易發佈土石流警戒之山地及平地易淹水地區，並密切掌握最新資訊即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。

關鍵字

彌陀 旗津 一級開設 米克拉颱風 土石流

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽