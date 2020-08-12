中市美食列「必比登」推薦　盧秀燕：台中人的老美味

盧秀燕說，當時賴院長及賀部長爽快回覆會再請米其林注意到台中美食，她感謝現任交通部長林佳龍繼續完成這樣的承諾，很高興昨天台中美食第一次登上米其林！這還只是必比登推薦而已，未來還會有米其林一、二、三星的餐廳出現。
盧秀燕表示，消息發布後，是台中的大喜事，因為不只是台中市民轟動，連外縣市的朋友都打電話來問，那些餐廳怎麼去？到底吃什麼東西等，也造成全國大轟動，與其這樣子來打聽，不如直接到台中市來吃，因為真正的美味要到台中來品嘗，尤其這波必比登推薦是全世界最新登上米其林排行榜，很多人或外縣市民眾都不知道，歡迎大家利用暑假到台中來，順便參加台中購物節抽豪宅。
盧秀燕分享，上週有個台南家庭到台中來旅遊，同時參加台中購物節，結果，台南那位先生抽中汽車，他是臨時到台中來玩，然後下載購物節APP，所以這段時間到台中來，不但可享受美食還能中大獎，歡迎大家。
對於很多人詢問她最喜歡的必比登店家有哪些？盧秀燕說，這21家她都很喜歡，像「東山棧」甕缸雞，原汁原味，用傳統方式燒烤，雞肉不柴很細膩，雞油也用來炒菜，甕缸雞必點，熱炒也很有名；另外「陸園」或「沁園春」，這些都在台中經營超過半世紀、一甲子以上的老餐廳，是台中人的老美味。
此外，「富狀元豬腳」很有名，更有「范記金之園」的麵點包括排骨麵、排骨飯都非常有名，她喜歡的原因是店家每天炸排骨一定換油，不但美味又衛生，那塊排骨看似平淡無奇，但無油耗味，讓人口水直留。這兩天開始，21家餐廳可能會湧現人潮爆滿，但有部分大型餐廳容客數足夠，像是「東方龍」也有很多美味台菜，還有不同國家綜合性的餐廳，像「東山棧」餐廳也很大，也可以外帶回家品嘗，非常美味。