影／鼓勵民眾投入志願服務　彰化縣時間銀行正式啟動

為鼓勵民眾投入志工、服務社區行列，彰化縣政府今（12）日分八大生活圈同步啟動「愛～互助網」時間銀行」，鼓勵民眾投入志願服務來累積時數，可換取物資、接受教育訓練、從事社會觀摩，以利人利己愛循環，來創造生命價值。

▲啟動會由社區志工隊帶來行動劇演出，初步呈現時間銀行概念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）

時間銀行活動會，由彰化縣長王惠美出席頒發「愛-互助網」時間銀行掛牌給縣內八大分區示範點，一起啟動時間銀行開辦儀式。「愛-互助網」時間銀行1.0多元推動服務計畫由縣府社會處提出試辦計畫以「多元雙軌模式」推行時間銀行，藉由擔任志願服務累積時數，換取物資、教育訓練或社會觀摩等，呈現利人利己的愛循環，創造不同以往的價值。

啟動會由社區志工隊帶來行動劇演出，初步呈現時間銀行概念，藉由劇中青年志工儲存服務時間讓社區內阿嬤可以參與社會觀摩，呈現志願服務「利他」精神，讓社區志工或家庭中心服務中的民眾累積服務時數換取物資；王惠美說，美國耶魯大學法學博士艾德加先生於1980年提出時間銀行的概念及制度，將時間存起來，存在自己的時間銀行帳戶內，而且是可以交換的。

王惠美表示，這是公、私部門合作共榮的計畫，分別劃分成兩部分，一是志工累積服務時數，透過「福利滿點」平台進行管控、開設分行權限、服務時數認證以及服務時數提存審核機制，透過團體服務累計時數並進行兌換課程；其次則是由家庭福利服務中心輔助「弱勢家戶」參與這項計畫，透過志工服務來換取物資，減輕家庭經濟負擔。

▲彰化縣政府分八大生活圈同步啟動「愛～互助網」時間銀行」，鼓勵民眾投入志願服務來累積時數，可換取物資。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）

社會處長王蘭心表示，目前將在全縣八大生活圈都建置「家庭福利中心」，並透過全縣260多個社區關懷據點，就近提供多元社區服務，建立高齡友善居住環境，並透過滾動式計畫，讓時間銀行「利他」與把愛送出去的精神能永續經營。