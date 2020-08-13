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2020王功漁火節七處免費停車場、接駁專車

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-13 20:36:02

▲彰化縣2020年王功漁火節從本週六起、一連兩天將在芳苑鄉王功漁火碼頭盛大登場。（圖／資料照 記者陳雅芳攝，2020.08.13）
▲彰化縣2020年王功漁火節從本週六起、一連兩天將在芳苑鄉王功漁火碼頭盛大登場。（圖／資料照 記者陳雅芳攝，2020.08.13）
彰化縣2020年王功漁火節從本週六起、一連兩天將在芳苑鄉王功漁火碼頭盛大登場；除了在「王者之弓橋」點亮星光燈海、西海岸有絢爛煙火秀，還舉辦海洋音樂祭系列活動，活動會場設有7個免費停車場及免費接駁專車，接駁專車約每15分鐘1班車，警方籲遊客多利用接駁服務，讓交通更順暢。

▲活動會場設有7個免費停車場及免費接駁專車，接駁專車約每15分鐘1班車，。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）
▲活動會場設有7個免費停車場及免費接駁專車，接駁專車約每15分鐘1班車，。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）
王功漁火節今年規劃有王功海洋音樂會、祈福嘉年華、煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等，海洋音樂會首日有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人OZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴熱情演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩」鎮、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋擔任壓軸表演。

▲王功漁火節今年規劃有王功海洋音樂會、祈福嘉年華、煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等。（圖／資料照
▲王功漁火節今年規劃有王功海洋音樂會、祈福嘉年華、煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等。（圖／資料照 記者陳雅芳攝，2020.08.13）
今年還推出「樂活輕旅行」共有7款深具在地特色的海陸兩棲旅遊路線，包括體驗一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛、種植水耕蔬菜、認識羊咩咩、手作蕎麥麵、蚵藝DIY等。

▲王功漁火節在「王者之弓橋」點亮星光燈海、西海岸有絢爛煙火秀。（圖／資料照
▲王功漁火節在「王者之弓橋」點亮星光燈海、西海岸有絢爛煙火秀。（圖／資料照 記者陳雅芳攝，2020.08.13）
為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞情形，彰化縣警察局對於主要省、縣道及會場周邊道路將彈性實施管制措施，也提醒用路人避開相關路段。警察局交通隊表示，活動二天將對於主要縣道、沿線道路實施交通疏導管制，民眾至美食街及港區車輛禁止由台17線進入芳漢路及功湖路；台17線沿線路口將有警方管制及引導，由芳漢路福海宮單向進入大型停車場，後再由停車場出口單向引導離開，避免造成交通阻塞。

▲彰化縣警察局對於主要省、縣道及會場周邊道路將彈性實施管制措施，也提醒用路人避開相關路段。（圖／資料照
▲彰化縣警察局對於主要省、縣道及會場周邊道路將彈性實施管制措施，也提醒用路人避開相關路段。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）
 

今年也規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，交通接駁車服務時間則從9點至晚上11點，相關資訊可上活動官網查詢；彰化縣警察局長許錫榮強調務必做好交通管制與交通疏導，警察局交通隊長林世明呼籲，會場區域實施車輛管制，多加善用搭乘接駁專車進出會場。

 

關鍵字

新寶島康樂隊 王功漁火節 王功福海宮 海洋音樂祭 樂活輕旅行 陳昇

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