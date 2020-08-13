影／心經濟拚幸福　來員林市一次消費可抽兩次獎

員林市公所今（13）日舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動說明會，除了抽獎送汽車等大獎，還預告明年初推出一卡兩用的幸福卡，參加的10多家店家也到場簽署合作備忘錄；市長游振雄說，持卡消費享折扣，又能搭乘幸福公車平日到公務機關洽公，假日到市內風景區運動。

▲員林市長游振宣布市公所搭配7月15日發出的振興三倍券，舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

為讓民眾振興經濟有感，彰化縣政府推出到縣內使用振興券消費滿500元，就有機會參加抽獎，最大獎可得價值50萬元汽車，員林市公所也加碼跟進，到員林市消費，可以再抽一次獎，最大獎是價值65萬元汽車一輛，比縣府提供的更豪華。

員林市長游振雄說，錢應該花在刀口上，投入長遠的建設和社會福利，市公所搭配7月15日發出的振興三倍券，舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動，及發給員林市民每人一張幸福卡，比起發放現金立即有感，因地制宜與永續經營才是造福鄉親、嘉惠鄉親的最大利多。

▲員林市公所明年元月將針對全市12.5萬位市民發行員林幸福卡，員榮總院長張克士（右）親自出席與員林市長游振雄共同簽署特約店家合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.13）

游振雄表示，為搶攻三倍券商機，刺激各地鄉親來到員林吃美食、買伴手禮，逛街購物，自7月15日起至12月31日止，每消費滿500元就可憑發票參加抽獎，除了汽車、電動機車，還有電冰箱、電視、switch、iPad等大獎，及員林在地曼黛瑪璉贊助市價4500元的女性內衣100套，獎品總價值超過200萬元。

游振雄強調，彰化縣政府推出的振興三倍購活動與此不衝突，也就是如果在員林市消費，只要將發票號碼上網登錄於縣府、員林公所的活動業面，等於立刻擁有「1次消費、2次中獎機會」，呼籲大家快來員林消費，買愈多、中獎機會愈高。

游振雄指出，員林幸福卡將發給全市12.5萬市民，結合悠遊卡支付功能，可享有多家特約商店消費折扣；員林市民持幸福卡免費搭乘幸福巴士，路線初步規劃，平日有兩條，路線一為西區、南區路線，路線二為東區路線，假日改為循環員林火車站、員林公園、市內各景點到藤山步道接駁，一方面紓解藤山步道假日車潮，同時鼓勵大家搭乘大眾運輸工具到員林觀光休閒，享受減碳輕旅行。