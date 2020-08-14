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留宿宜蘭有好康　消費滿三千元有機會把車開回家

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-14 18:00:13

▲宜蘭縣政府推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」大獎包括汽車、電動機車及智慧型手機等。（圖／記者李清貴攝,2020.08.14)
▲宜蘭縣政府推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」大獎包括汽車、電動機車及智慧型手機等。（圖／記者李清貴攝,2020.08.14)
為吸引遊客留宿宜蘭，宜蘭縣政府推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」，只要今年7月15日至10月31日住宿宜蘭，並且累計消費滿3000元，上網登錄就有機會抽中汽車、電動機車及智慧型手機等獎項。

受新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣政府今年停辦宜蘭國際童玩藝術節，改推免票入園的「2020宜蘭童玩星光樂園」，活動期間是從7月18日到8月30日每天下午4點到晚上9點，地點同樣是歷年童玩節的活動場地冬山河親水公園。

縣長林姿妙表示，今年暑假雖然停辦童玩節，縣府在經費有限並兼顧防疫的考量下，創新推出「宜蘭童玩星光樂園」，透過魔幻星光水舞秀、星空舞台、星光遊戲場、星光YA市集、星光遊藝踩街、星光裝置藝術等多元豐富面向，滿足親子、男女老少等不同群族的需求。

「宜蘭童玩星光樂園」活動還有半個月，縣府表示，「星空舞台」亮點演出團隊，將展現全新的不同調性，本週六晚上更特別為年輕朋友加碼舉辦一場「星光DJ派對」，邀請民眾一起揮灑青春「星光FUN一夏」。

此外，「星空舞台」宜蘭縣內演出團隊部份，在8月17日安排「勒巴彥文化藝術團」、8月18日「當代樂坊」、8月19日「龜之劇場」、8月20日「仰山合唱團」等演出。

而為鼓勵遊客來宜蘭旅遊之後，可以留宿宜蘭，縣府更推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」，只要今年7月15日至10月31日住宿宜蘭，並且累計消費滿3000元，上網登錄就有機會抽中汽車、電動機車及智慧型手機等獎項，9月4日及11月4日將兩次公開抽獎。

關鍵字

宜蘭縣政府 抽獎 樂遊宜蘭 宜蘭國際童玩藝術節 宜蘭童玩星光樂園

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