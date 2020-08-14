影／彰化縣促銷庇護工場禮品　王惠美化身行銷大使

受武漢肺炎疫情影響，彰化縣內庇護工場上半年訂單少2成，彰化縣政府今（14）日在縣府中庭舉辦「振興四方GO庇護優採Happy購」行銷會，彰化縣長王惠美化身行銷大使，呼籲公司企業以及民眾使用振興券、農遊券購買庇護工場的中秋禮品，提振消費順便做公益。

▲彰化縣長王惠美帶領縣府團隊為縣內身障機構團體及庇護工場產品衝買氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）

王惠美帶領縣府團隊為縣內身障機構團體及庇護工場產品衝買氣，王惠美指出，弱勢團體機構受疫情影響訂單減少，自行祭出各種優惠專案促銷，縣府也推出「彰化觀光振興方案」月月抽大獎與縣長有約等，王惠美在現場也帶頭以實際行動用三倍券及現金採買衝買氣。

王惠美說，縣內身心障礙機構、團體產品有優惠外，4家庇護工場更提出「來消費享優惠」的口號，各自有6折、送滿額禮、免運費、抽機車等優惠，且單筆消費滿500元憑發票或收據，也可參加「彰化觀光振興方案」月月抽大獎與縣長有約等，還可登錄「真心良品有購讚」，前100名可享滿1萬送2000之早鳥回饋方案，請鄉親及公司團體一起來採購，讓身障者感受到大家滿滿的心意，更是鼓勵他們繼續走下去很重要的原動力。

▲彰化縣長王惠美化身行銷大使，呼籲公司企業以及民眾使用振興券、農遊券購買庇護工場的中秋禮品，提振消費順便做公益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）

勞動部勞動力發展署中彰投分署科長簡淑茹表示，在這半年來針對庇護工場，勞動部做了非常多的措施，不管是人事補助、租金提升甚至現在的振興階段，在推動一系列的活動中，彰化縣政府永遠衝第一，每項都很快地執行，讓庇護工場優先得到政府的協助。

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，他代表庇護工場及身心障礙福利機構及團體感謝王縣長在疫情最艱困的時刻，有看到庇護工場、身障機構團體所面臨到訂單縮減衝擊的影響，主動關心並辦理這場聯合行銷會，盼望藉由今日的宣傳，能夠讓社會大眾、公私部門等多來採購庇護工廠產品及身障團體禮盒，希望大家多多選購採買。

行銷會上，包括喜樂保育院、慈愛教養院在內的彰化縣內10間社福團體庇護工場、身障團體設攤，推銷自家生產的中秋節禮盒，同時也安排走秀，一一介紹10家社福團體推出的中秋節禮品。