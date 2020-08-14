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影／員林市三家宮廟聯合捐30萬元　東山少棒小球員圓夢

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-14 20:20:00

▲員林福寧宮、玉天宮及聖媽會聯合捐贈30萬元給東山國小少棒隊，幫助東山國小少棒隊能順利參加各賽事及訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
▲員林福寧宮、玉天宮及聖媽會聯合捐贈30萬元給東山國小少棒隊，幫助東山國小少棒隊能順利參加各賽事及訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
員林市東山少棒隊在各全國少棒比賽中屢獲佳績，員林市在地廟宇福寧宮、玉天宮及聖媽會有感於東山少棒隊經費短絀、籌措不易，今（14）日共同捐助30萬元，幫助東山國小少棒隊能順利參加各大賽事及訓練。

▲員林市東山國小少棒隊迄今已有18年歷史，是一支擁有優質棒球文化和傳統的競技球隊，在全國性少棒比賽中屢獲佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
▲員林市東山國小少棒隊迄今已有18年歷史，是一支擁有優質棒球文化和傳統的競技球隊，在全國性少棒比賽中屢獲佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
東山國小積極推動基層棒球運動，學校成立東山少棒隊迄今已有18年歷史，是一支擁有優質棒球文化和傳統的競技球隊，在全國性少棒比賽中屢獲佳績，近年更導入科學運動的設備與概念，以適性、科技化軟硬體輔助工具訓練球員，運用大數據分析來適時修正調整球員的訓練計畫，以期達到最佳的訓練效果。

東山國小少棒隊擁有專業優質的師資和教練團隊，少棒隊陣容日益擴增、球員人數增加，且經常需要南征北討參加各項賽事，出賽頻率甚高，因此外出競賽的交通、食宿費對學校是一筆相當大的負擔，尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，學校籌措經費與資源更加艱難辛苦。

▲東山國小感謝回贈榮譽顧問球衣給福寧宮、玉天宮及聖媽會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
▲東山國小感謝回贈榮譽顧問球衣給福寧宮、玉天宮及聖媽會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）
員林市廟宇福寧宮、玉天宮及聖媽會主委們認為，夢想需要支持、實力需要栽培，應該要給予少棒隊實質的支持與鼓勵，共同捐助球隊30萬元經費，由少棒隊隊長黃宥杰同學代表受贈，同時希望在地企業共襄盛舉，幫助小選手們繼續在棒球路上勇敢追夢，讓台灣國球有更光榮的未來。

東山國小少棒隊柯良宗總教練表示，少棒隊除了訓練球員精進球技外，更注重球員的品德教育、課業及多元領域的學習發展，是一支「快樂打球、五育均進」的典範球隊，盼望各界繼續支持東山少棒隊，讓球隊未來能持續代表彰化縣出賽。少棒隊隊長黃宥杰同學說，很感謝大家對球隊的幫助，球員們一定會更加努力練球參加比賽，打出更好的成績來報答大家。

東山國小校長李世勳感謝員林福寧宮、玉天宮及聖媽會共同捐助經費幫助東山小球員圓夢，讓球員出外比賽無後顧之憂，小球員們一定會銘記各界的熱情與關懷，繼續在球技上突破，成為下一個王貞治、王健民。

 

關鍵字

東山國小 快樂打球 少棒隊 棒球搖籃 打棒球

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