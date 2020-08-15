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水保局「享趣玩水保」 民眾輕鬆玩水保、學水保獲共鳴

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-15 14:57:35

▲水保局台中分局在麗寶樂園辦享趣玩水保 ，邀大小朋友闖關玩水保，學水保。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)
▲水保局台中分局在麗寶樂園辦享趣玩水保 ，邀大小朋友闖關玩水保，學水保。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)

農委會水土保持局臺中分局，15日在臺中麗寶樂園渡假區舉辦「享趣玩水保」活動，適逢假日活動由超萌的水保吉祥物水土精靈，帶領大小朋友玩水保、學水保，寓教於樂，宣導山坡地水土保持的重要，落實正確防災、減災、避災觀念，。

水保局臺中分局陳勝全副分局長表示，水保局致力推動水保及防災教育宣導，本次活動邀請麗寶樂園渡假區、國立科學工藝博物館聯手舉辦，財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人台灣世界展望會學童百餘人，獲邀參與體驗活動，讓水保觀念從小扎根，小朋友和萌娃吉祥物互動歡樂，笑聲四溢。

▲水保局台中分局辦享趣玩水保，由副分局長陳勝全（左二）邀大小朋友玩水保學水保。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)
▲水保局台中分局辦享趣玩水保，由副分局長陳勝全（左二）邀大小朋友玩水保學水保。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)

活動以「水土精靈奇幻之旅」為主題，由呆萌的水精靈與土精靈帶動唱揭開序幕後，分局同仁組成的「水保精靈劇團」，粉墨登場演出繪本行動劇，水保志工繪本說故事，透過水土精靈寓教於樂方式，輕鬆宣導水保防災的重要性。

▲水保局的水土精靈吉袢物，超萌模樣深愛小朋友歡迎。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)
▲水保局的水土精靈吉袢物，超萌模樣深愛小朋友歡迎。（圖／金武鳳攝，2020.8.15)

另周邊還設置全民大救援、九宮格拼拼樂、雨水下多少、水保疊疊樂、防災背包認識、解密遊戲等，吸引逛樂園人潮排隊參與。此外，結合捐款發票做公益活動，民眾只要捐發票，就可免費體驗三水水保戶外教室的360度AR虛擬實境遊戲，迴響熱烈。為提升民眾參與意願，凡完成一關關水保教具闖關後，即可兌換摸彩券，大獎有福容飯店住宿券和樂園門票等好禮。

陳勝全副分局長表示，每年5至11月是颱風季，水保局總會加強推動水保及防災教育宣導，繼今天在麗寶樂園舉辦宣導及趣味玩水保活動後，22日上午十時至下午四時，將在飛牛物場再辦一場，讓民眾透過「玩水保，學水保」方式，體認水土保持的重要，並落實正確的防災、減災、避災觀念，人人成為水保尖兵，愛護自己家園，一起守護臺灣的環境。

關鍵字

享趣玩水保 水保觀念 農委會水保局 水土精靈 麗保樂園

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