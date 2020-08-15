影／彰基兒童醫院治療犬亞瑟　啟動牠的神奇療癒力

彰基兒童醫院和台灣導盲犬協會合作，在兒童感染科醫師的感染監控之下，Arthur（亞瑟）逐步進入兒童醫院工作，今（15）日在滿滿的祝福聲中歡度兩歲生日，並由彰基兒醫協同部長蕭建洲醫師為亞瑟授袍正式進入兒童醫院出任務。

▲亞瑟啟動神奇療癒力，舒緩病童及照顧家屬的身心靈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

蕭建洲表示，兒童醫院這半年來受到新冠疫情的影響，在醫院工作的員工承受巨大的壓力，隔離衣的背後是汗流浹背、惶惶不安的臉孔，但是當他們看到了亞瑟奮力搖著尾巴，謝謝這些第一線和新冠肺炎作戰的醫護人員時，大家瞬間又充滿了能量和勇氣，非常歡迎亞瑟來到彰化基督教兒童醫院，讓神愛世人的精神，在此發揚光大。

▲彰基兒醫協同部長蕭建洲醫師（右）、護理部主任賴妃珍（左）為亞瑟授袍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

彰基兒童醫院引進全台灣第二隻醫療輔助犬亞瑟，擁有純正的導盲犬血統，在台灣正式服役的導盲犬約僅40隻，每一隻的訓練費用成本都上百萬元

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導盲犬屬於非常少數的獨立犬種，在內政部皆登記有案，有自己的身分證號碼，受身心障礙法保障，得以進出任何的公共空間，包括醫院、法院、圖書館、百貨公司、餐廳等。經由訓練，約兩歲半到三歲，可以與視障者共同生活。也不乏依不同犬隻的特性及個性，轉介至其他單位服務，譬如：海關犬、搜救犬、緝毒犬或是醫療輔助犬。

▲亞瑟對護理人員的情緒、壓力，具有疏解與緩和的效果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

彰基兒醫兒童感染科林昭仁醫師表示，3歲的小君（化名）是一位視障的小朋友，小君和動物的認識只是藉由玩偶或者是媽媽的描述。今年2月發燒住院的過程中，藉由醫護人員的安排認識了亞瑟，小君從鼻子、頭、耳朵、身體，一直摸到了尾巴，乖巧的亞瑟也安靜的趴在小君的身邊，在一旁的阿公、父母及醫護人員，都感受到亞瑟的神奇力量。

▲亞瑟在滿滿的祝福聲中歡度兩歲生日。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

台灣導盲犬協會寄養家庭湯宛玲表示，亞瑟不僅對參與活動的病童一一主動招呼，甚至最辛苦、最容易被忽略的病童父母，更是主動上前慰問，讓照顧者也得到了慰藉；更神奇的是，幾個月大的小朋友，不但沒有哭鬧，竟然主動伸出了手，去摸亞瑟的鼻子。