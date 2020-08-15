影／彰基兒童醫院治療犬亞瑟　啟動牠的神奇療癒力

蕭建洲表示，兒童醫院這半年來受到新冠疫情的影響，在醫院工作的員工承受巨大的壓力，隔離衣的背後是汗流浹背、惶惶不安的臉孔，但是當他們看到了亞瑟奮力搖著尾巴，謝謝這些第一線和新冠肺炎作戰的醫護人員時，大家瞬間又充滿了能量和勇氣，非常歡迎亞瑟來到彰化基督教兒童醫院，讓神愛世人的精神，在此發揚光大。
彰基兒童醫院引進全台灣第二隻醫療輔助犬亞瑟，擁有純正的導盲犬血統，在台灣正式服役的導盲犬約僅40隻，每一隻的訓練費用成本都上百萬元﹔導盲犬屬於非常少數的獨立犬種，在內政部皆登記有案，有自己的身分證號碼，受身心障礙法保障，得以進出任何的公共空間，包括醫院、法院、圖書館、百貨公司、餐廳等。經由訓練，約兩歲半到三歲，可以與視障者共同生活。也不乏依不同犬隻的特性及個性，轉介至其他單位服務，譬如：海關犬、搜救犬、緝毒犬或是醫療輔助犬。
彰基兒醫兒童感染科林昭仁醫師表示，3歲的小君（化名）是一位視障的小朋友，小君和動物的認識只是藉由玩偶或者是媽媽的描述。今年2月發燒住院的過程中，藉由醫護人員的安排認識了亞瑟，小君從鼻子、頭、耳朵、身體，一直摸到了尾巴，乖巧的亞瑟也安靜的趴在小君的身邊，在一旁的阿公、父母及醫護人員，都感受到亞瑟的神奇力量。
台灣導盲犬協會寄養家庭湯宛玲表示，亞瑟不僅對參與活動的病童一一主動招呼，甚至最辛苦、最容易被忽略的病童父母，更是主動上前慰問，讓照顧者也得到了慰藉；更神奇的是，幾個月大的小朋友，不但沒有哭鬧，竟然主動伸出了手，去摸亞瑟的鼻子。