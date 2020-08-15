金門中秋狀元博餅即將登場　遊客集戳章可抽汽車

2020金門中秋博狀元餅記者會於8月15日在尚義機場舉行，楊鎮浯指出，金門中秋博狀元餅系列活動今年邁入第15年，將自9月1日起一連熱鬧一個月，從金門尚義機場迎客博餅、店家博餅、網路博餅、鄉鎮博餅賽，到台北、台中、高雄鬧區快閃博餅體驗暖身，將為中秋佳節掀起一波民俗娛樂活動熱潮， 參加集章抽獎更有機會抽中汽車大獎，千萬不要錯過難得機會，把好運帶回家。

楊鎮浯表示，金門博狀元餅非常具有民俗特色，同時也走向國際

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在2012年交通部觀光局所舉辦的國際觀光年曆裡面，金門的博狀元餅成功的獲選為國際級的觀光活動，同時也登上紐約的time square(LED大型廣告)，這是一項非常具有代表性，也相當具有民俗文化傳統跟傳承的一項活動。

2020金門中秋博狀元餅系列活動自9月1日至9月30日。今年活動新亮點包括狀元遊街秀、古裝體驗、邀請知名劇團來金連續表演7場、店家博餅集章抽汽車、台灣快閃博餅等，系列活動包括：

●金正水─狀元遊街秀，9/1-9/30，在尚義機場，每日11:00~16:00，每整點表演一次。旅客憑機票還可免費古裝體驗一次。

●金促味─機場博餅，旅客憑機票，在尚義機場博餅一次。

●金正讚─店家博餅，9/1-9/30，在金門特約店家消費滿額可博餅一次。。

●金好禮─集章博汽車，9/1-9/30，可憑機票，在尚義機場領取集章卡一份後，到博餅店家消費蓋戳章，集滿五枚不同店家戳章，投入抽獎箱就可抽汽車，投彩券地點：尚義機場或總兵署。

●金時行─網路博餅，9/1-9/30，最大獎是博台金來回機票。

●金鬧熱─鄉鎮博餅賽，9/19五鄉鎮公所同時舉辦，預計席開496桌。

●金厚看─博餅劇團，藝想台灣劇團表演，劇名為「十二生肖—時來運轉」。9/1-9/6 晚上7：00~7：30在總兵署。

●金福氣─商圈博餅，9/17~10/1 後浦商圈店家博餅；9/19、9/26 商圈博餅初賽(後浦、沙美)；9/30 商圈博餅決賽。

●台灣快閃博餅，8/28台北、8/29台中、8/30高雄。