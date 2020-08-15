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離岸風電新里程碑　彰化風電運維港開工

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-15 21:10:00

▲彰濱離岸風電運維基地舉行開工典禮，經濟部長王美花、彰化縣長王惠美及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人啟動開工儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲彰濱離岸風電運維基地舉行開工典禮，經濟部長王美花、彰化縣長王惠美及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人啟動開工儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
彰濱離岸風電運維基地今（15）日下午在彰濱工業區鹿港區開工，經濟部長王美花、彰化縣長王惠美及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人，都出席開工典禮，王美花上香祝禱祈求工程順利，也進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。

▲祥獅獻瑞鑼鼓聲中，彰濱離岸風電運維基地在彰濱工業區鹿港區舉行開工典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲祥獅獻瑞鑼鼓聲中，彰濱離岸風電運維基地在彰濱工業區鹿港區舉行開工典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
王惠美說，彰濱離岸風電運維基地是未來20年離岸風場運轉的重要基礎，整體開發經費約需20億，目前已獲經濟部工業局前瞻基礎建設經費補助4.2億，但仍有近16億經費缺口；此外，北側漁港部分也尚有部分設施未完成，所需經費約14億，8月13日行政院召開的院會通過了前瞻基礎建設計畫第3期特別預算2300億元，其中綠能建設框列了79億，後續仍需中央大力支持將港區建設經費納入。

▲彰濱離岸風電運維基地抽砂船做業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲彰濱離岸風電運維基地抽砂船做業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
經濟部長王美花表示，本運維碼頭是用前瞻計畫4.19億由中央全額補助，請彰化縣主辦，未來彰化會因為離岸風電變成一個完全不同的面貌，相信離岸風電很多客戶也陸續會租用，形成一個聚落，區域開發後，還會有很多彰化很好的風場陸續標租，未來不只台灣，還是亞洲區最大離岸風力的地區。

王惠美表示，全台灣的離岸風電潛力場址，有6成位在彰化縣，目前獲得籌設許可的容量約4GW，占全國總容量約74%全國第一，每年發電量達150億度，可提供378萬戶家庭一整年用電需求。

▲彰化縣長王惠美及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人，都出席彰化風電運維港開工典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲彰化縣長王惠美及彰化區漁會總幹事陳諸讚等人，都出席彰化風電運維港開工典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
在縣府的積極配合下，縣內已有10處離岸風電工程，其中台電示範風場已取得施工許可，目前進行水下基礎工程，預計今年底可完成21座風機，其餘9處正在向經濟部申請施工許可，周邊相關變電站、升壓站等電網工程也陸續進行，預計在115年底，彰化外海將矗立470座離岸風機。近期經濟部也在進行第三階段離岸風電的規劃，預計在後（111）年開始辦理區塊開發作業。

「彰濱離岸風電運維基地新建工程(第一期)」預計110年中完成，第一階段可提供10席船隻泊位，全部完成後將可提供最多44個泊位供未來彰化外離岸岸風電的運維船使用，未來將提供離岸風電營運、維護、運輸的最佳服務，是中央政府在全台推動離岸風電的指標性建設。

關鍵字

離岸風電 風電運維港 風場 抽砂拋石 運維碼頭 運維船

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