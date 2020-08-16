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鬼月禁忌多　命理專家破迷思教你平安渡過

記者康子仁/綜合報導
calendar_today2020-08-16 11:19:18

▲雲通居士提醒，在鬼月晚上不要拍照，也不要穿紅衣服，走路的時候千萬不要靠牆走，因為好兄弟會靠牆走，容易與其碰撞。(示意圖/翻攝自Unsplash)
▲雲通居士提醒，在鬼月晚上不要拍照，也不要穿紅衣服，走路的時候千萬不要靠牆走，因為好兄弟會靠牆走，容易與其碰撞。(示意圖/翻攝自Unsplash)
俗稱鬼月的農曆7月即將到來，許多父母都會告誡子女，千萬不要到河邊、海邊戲水，以免成了好兄弟投胎的替死鬼，命理專家雲通居士提醒，在這段時間晚上不要拍照，也不要穿紅衣服，少去醫院，走路的時候千萬不要靠牆走，因為好兄弟會靠牆走，容易與其碰撞。

許多人談到鬼月，就想到許多禁忌，雲通居士表示，農曆7月當中，確實有許多要特別注意的禁忌，包括不要從後面拍別人的肩背；晚上不要吹口哨，也不要穿紅衣，傳說含冤而亡怨氣深重的鬼魂會穿紅衣討報；晚上不要拍照，自己家沒關係，不要於屋外拍，容易招惹到好兄弟；少去醫院、空屋、下課後學校、事故現場等，煞氣比較重，即使不是七月也應少去。

雲通居士還提醒，八字易招陰及流年不利者不宜太晚歸；在鬼月的時候千萬不宜靠牆走，因為好兄弟會靠牆走，容易與其碰撞；不要在半夜曬衣服，因為衣服像人形會嚇到鄰居；千萬不得在鬼月玩「錢仙」、「碟仙」，免得好兄弟上身，請來容易送回難。

▲雲通居士提醒，八字易招陰及流年不利者不宜太晚歸；在鬼月的時候千萬不宜靠牆走，因為好兄弟會靠牆走（圖/記者康子仁攝）
▲雲通居士提醒，八字易招陰及流年不利者不宜太晚歸；在鬼月的時候千萬不宜靠牆走，因為好兄弟會靠牆走（圖/記者康子仁攝）
鬼月在一般人的印象當中似乎很可怕，雲通居士認為，七月中元節是地官大帝壽誕或稱佛歡喜月，是普渡眾生大喜之月，縱然有鬼也不會傷害不犯忌諱的好人，加上此時天公伯、地官大帝、觀音菩薩、地藏菩薩和鬼王大士爺會派天兵天將加強巡邏，反倒更安全，大家不用害怕，如果體質較敏感或運勢較薄弱，想要加強安全感，若能求得手寫的護身符效果更好。

雲通居士表示，縱然7月俗稱鬼月、也從來沒有經典學說表示不宜辦喜事，今年農曆7月開業有6個吉日、座東房屋跟買車一樣有7個吉日、神佛開光有9個吉日、訂婚有14個吉日，所以民眾7月不辦喜事、不嫁娶或是不買車都是沒有根據的顧慮，不管那個月份都可以辦喜事、但應該依照個人八字擇選良辰吉日就能符合天時發運之功。

雲通居士透露，今年是庚子年與七月申月形成三合局反倒是吉月，民眾尊重信仰是好事，但不應該片面執著於罣礙。

 

 

關鍵字

庚子年 地官大帝 鬼月 碟仙 拍後背

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