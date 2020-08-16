獨／趁清晨偷鑽探學甲第六公墓　市府回應了

「學甲人反對設置動物保護教育園區自救會」會長謝金雀表示，14日上午7點接獲里民告知，指市府派人前往第六公墓，要進行鑽探作業，她馬上廣播並通知里民與自救會成員到現場，謝金雀指出，現場早已派駐警力，隨著居民集結，警方也陸續增派警力，甚至連路口都圍堵，不讓居民通行及進入。
謝金雀表示，市議員陳昆和、方一峰、蔡秋蘭等多位在地議員的助理，也至現場關心，周旋至下午4點多，包商才將重機具撤走，市府相關單位人員也離開。
據悉，16日清晨4點，學甲分局加上其他分局支援警力共300名，先至第六公墓戒護，市府相關單位人員、包商及重機具重回現場，優勢警力將自救會成員及居民隔離，開始進行鑽探作業。
謝金雀痛批，市府行事偷偷摸摸、不敢公開、不透明化，誠信破產，程序本末點倒置，學甲人絕對抗爭到底，副市長趙卿惠回應，居民應是誤會了，目前該案尚在可行性評估階段，而可行性評估即包括鑽探作業，現址是否適合設立，必須經過鑽探。
趙卿惠指出，議員與居民質疑第六公墓地勢低、易淹水、地質結構不夠穩，這都須經過地質鑽探來確認，鑽探並不是動工，居民切勿過度緊張，趙卿惠說，市府先前已公告8月14日至16日將進行鑽探作業，鑽探結果會有報告，屆時再來討論，若不進行評估，永遠不會知道結果。
謝金雀表示，居民不是反對興建動保園區，而是反對「現址」，台南市政府要將動物保護教育園區設置於第六公墓上，這是先人安息的地方，之前曾撿過（撿骨），但應該未撿乾淨，居民反對，係基於尊重先人，不讓犬隻在先人安息地上面大小便，這是對先人相當地不敬。
謝金雀強調，第六公墓是嚴重地層下陷區，地勢低窪且易淹水，又鄰近囤積數十年垃圾的垃圾掩埋場，充滿沼氣、細菌、臭味瀰漫，極不適合興建動物保護園區；而且，依照市府的規劃，必須整地填土，居民深怕回填爐渣，為拓寬1.3公里產業道路，必須徵收土地，至少花費數億元，不僅浪費公帑，更不符經濟效益。