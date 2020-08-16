獨／趁清晨偷鑽探學甲第六公墓　市府回應了

台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，7月31日自救會集結數百人赴市府陳抗，副市長趙卿惠接下陳情書，表示市府接受陳情，暫緩設立學甲動物保護教育園區，但市府竟悄悄派人前往第六公墓進行鑽探，地方居民怒不可遏，痛批「市府誠信破產」。

▲警方將產業道路封堵，不讓居民進入。（圖／自救會提供）

▲鑽探作業。（圖／自救會提供）

▲台南市副市長趙卿惠表示，鑽探作業是可行性評估的一環，不是動工，請居民勿過度緊張。（圖／記者陳聖璋攝）

謝金雀表示，居民不是反對興建動保園區，而是反對「現址」

謝金雀強調，第六公墓是嚴重地層下陷區，地勢低窪且易淹水，又鄰近囤積數十年垃圾的垃圾掩埋場，充滿沼氣、細菌、臭味瀰漫，極不適合興建動物保護園區；而且，依照市府的規劃，必須整地填土，居民深怕回填爐渣，為拓寬1.3公里產業道路，必須徵收土地，至少花費數億元，不僅浪費公帑，更不符經濟效益。