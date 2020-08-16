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影／廢棄國小校舍重生　阿公阿嬤日照中心上學「趣」

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-16 15:23:51

▲彰化縣衛生局將芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄校舍重新規劃，闢設為芳苑鄉第一家日照中心，提供優質「五心級」服務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲彰化縣衛生局將芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄校舍重新規劃，闢設為芳苑鄉第一家日照中心，提供優質「五心級」服務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
彰化縣政府運用芳苑鄉路上國小頂分校廢棄的校舍，媒合慈恩社會福利慈善事業基金會，設立彰化第一間由廢棄學校改造的日照中心，彰化縣長王惠美今（16）日主持開幕典禮，並期望提供有需求的長輩及家屬即時的日間照顧服務，讓芳苑鄉長輩及家屬享有專業的日間照顧服務。

▲彰化第一間由廢棄學校改造的日照中心，彰化縣長王惠美主持揭幕典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲彰化第一間由廢棄學校改造的日照中心，彰化縣長王惠美主持揭幕典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
王惠美指出，縣府配合國家「一國中學區一日照」的政策，王惠美說，目前彰化縣41處國中學區，已完成布建23處，籌設中有8處將積極持續布建，以建構完善的照顧資源；芳苑鄉長洪和說，路上國小頂分校已經閒置很久，經過整理後設立芳苑的第一間日照中心，是非常具意義的，讓長者可以有人照顧，晚輩也可以安心外出工作。

▲廢棄校舍重新規劃闢設成日照中心，提供優質「五心級」服務，長輩白天接受專業照顧，夜晚仍可回家享天倫樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲廢棄校舍重新規劃闢設成日照中心，提供優質「五心級」服務，長輩白天接受專業照顧，夜晚仍可回家享天倫樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
王惠美說，彰化縣65歲以上老年人口占全縣人口16.3%，尤其是彰化西南角人口老化速度更快，芳苑鄉65歲以上老年人口占22%，彰化縣已是「高齡社會」，加上少子化及家庭結構的改變，在家中白天無人陪伴的老人比例越來越高，有需要提供更多日照場所服務，就是托老所概念，延緩老人家老化程度。

王惠美表示，推動「在地老化」一直是彰化縣政府長照服務的重要指標，尤其是偏鄉的資源更是不足，芳苑第一家日照的成立，讓芳苑鄉有需要的家庭讓長者能在熟悉的社區接受家庭式的照顧，協助家屬減輕照顧負擔。

彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水表示，彰化人口老化問題嚴重，尤其是在偏鄉，如何讓長者晚年生活過得好，有尊嚴地走下去就顯得相當重要，也是設立日照中心最大的目的。

▲芳苑第一家日照的成立，讓芳苑鄉有需要的家庭讓長者能在熟悉的社區接受家庭式的照顧，協助家屬減輕照顧負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲芳苑第一家日照的成立，讓芳苑鄉有需要的家庭讓長者能在熟悉的社區接受家庭式的照顧，協助家屬減輕照顧負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
芳苑第一間日照正式開幕，提供「五『心』級」的優質服務，舊教室變身為繽紛五彩的美麗空間，讓生活更有活力了，安排完整且豐富的活動，如生活自立訓練、懷舊互動、健康促進、認知動腦、音樂律動、藝術手作等，讓長者們能透過活動達到「生活即復健」以延緩退化，減輕家中照護負荷，並且提高長者的尊嚴及生活品質。

 

關鍵字

高齡社會 廢棄校舍 少子化 日照中心 生活即復健 音樂律動

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