影／廢棄國小校舍重生　阿公阿嬤日照中心上學「趣」

王惠美指出，縣府配合國家「一國中學區一日照」的政策，王惠美說，目前彰化縣41處國中學區，已完成布建23處，籌設中有8處將積極持續布建，以建構完善的照顧資源；芳苑鄉長洪和炉說，路上國小頂廍分校已經閒置很久，經過整理後設立芳苑的第一間日照中心，是非常具意義的，讓長者可以有人照顧，晚輩也可以安心外出工作。
王惠美說，彰化縣65歲以上老年人口占全縣人口16.3%，尤其是彰化西南角人口老化速度更快，芳苑鄉65歲以上老年人口占22%，彰化縣已是「高齡社會」，加上少子化及家庭結構的改變，在家中白天無人陪伴的老人比例越來越高，有需要提供更多日照場所服務，就是托老所概念，延緩老人家老化程度。
王惠美表示，推動「在地老化」一直是彰化縣政府長照服務的重要指標，尤其是偏鄉的資源更是不足，芳苑第一家日照的成立，讓芳苑鄉有需要的家庭讓長者能在熟悉的社區接受家庭式的照顧，協助家屬減輕照顧負擔。
彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水表示，彰化人口老化問題嚴重，尤其是在偏鄉，如何讓長者晚年生活過得好，有尊嚴地走下去就顯得相當重要，也是設立日照中心最大的目的。
芳苑第一間日照正式開幕，提供「五『心』級」的優質服務，舊教室變身為繽紛五彩的美麗空間，讓生活更有活力了，安排完整且豐富的活動，如生活自立訓練、懷舊互動、健康促進、認知動腦、音樂律動、藝術手作等，讓長者們能透過活動達到「生活即復健」以延緩退化，減輕家中照護負荷，並且提高長者的尊嚴及生活品質。