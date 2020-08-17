中市啟動二期「路平計畫」　動支4千萬元修路1.3公里

「水管接好、路更要鋪好！」盧秀燕今天在開工祈福儀式指出，台中市過去有許多偏遠地區無自來水可用，市府向自來水公司爭取延管接水後，全市自來水普及率由103年的94%，提升至今年96.1%，後續路面復平須由市府自行負責，市府於今年編列預算6千萬元，加上動支第二預備金5千萬元，共計1.1億元，將分三期在全市12區進行路面燙平工程。
盧市長笑著說，大安區地區最支持她，加上地方民代積極爭取，接管範圍也最廣，所以，市府光在這區就斥資約4千萬元，佔總預算的三分之一，預計整修約1.3公里路面，改善坑坑洞洞路況，希望施工期間，民眾一起監工，也要包涵施工期的不便。
經發局表示，市府辦理全市自來水延管後路面復平，共分三期工程，第一期工程預算5000萬元，預計完成19.2公里，橫跨7區，目前已完成清水區中央北路三美路等周邊道路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修，約14公里，完工率達70%。
第二期工程主要範圍為大安區中庄里。中庄里供水延管工程約為1.3公里，受益戶數291戶。今天舉辦路平工程開工後，預計11月底完工，涵蓋主要道路為中山南路、南安路、中海路(西濱東側)、中松路、興安路302巷、三元路、埔頭路，完工後將有效改善道路品質，並提升用路安全環境。
今年下半年推動的路面復平計畫第三期工程，含括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、沙鹿區等延管路修路段，預計全年度將陸續完成全市12區50公里路修工程。