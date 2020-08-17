🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

中市社宅「三民好宅」今上梁　盧秀燕：比豪宅更好的好宅

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-17 17:40:00

▲台中市推動的社會住宅─梧棲三民好宅今上梁，市長盧秀燕保證是比豪宅更好的好宅。（圖／柳榮俊攝，2020.8.17)
▲台中市推動的社會住宅─梧棲三民好宅今上梁，市長盧秀燕保證是比豪宅更好的好宅。（圖／柳榮俊攝，2020.8.17)
台中市政府全力推動社會住宅，梧棲三民好宅工程今日舉行上梁典禮，300戶優質好宅預計明年4月完工，並以市場租金行情七折以下出租，市長盧秀燕表示，台中重視社宅設施及居住環境，要打造「比豪宅還要好的好宅！」，提供市民安康宜居的生活環境。

梧棲三民好宅興建建築物共有5棟，規模為地下1層地上5至7層，地面層設有社會服務站、照護咖啡館及托嬰中心等社區福利設施，並提供社區營造、弱勢照護及健康關懷的社區共好平台。

至於居住設施格局，有1房型195戶、2房型96戶及3房型9戶，合計300戶優質好宅，竣工後，將採出租、混居模式經營，配置優質的軟硬體生活設施及開放式公園綠地，提供住戶及周邊社區居民使用。

盧秀燕說明，台中市是全國唯一將社會住宅取名為「好宅」的城市，意思就是無論設施、居住環境，提供的服務都比「豪宅」還要好，因此每到抽籤時都大排長龍；且社會住宅不僅是台中市的重要政策，也是國家的重要政策，台中市將會繼續努力，讓市民朋友安康宜居。

盧秀燕表示，感謝內政部以便宜的租金提供國有土地，且補助一半的經費興建三民好宅，未來仍希望中央持續挹注土地、經費；此外，台中是全國人口第二大城市、連帶居住需求也大，台中興建社宅的速度對中央政策進度達成有很大的幫助，因此補助台中最值得。

都發局說明，梧棲三民好宅工程經費約8億3,300萬元，由蘇懋彬建築師事務所設計、華盛營建股份有限公司承攬，於107年10月15日開工，預計110年初完工，將以市場租金水準之七折以下折數出租，使市民在經濟能力範圍內，享有適宜的居住環境。

 

 

關鍵字

社會住宅 梧棲三民好宅 盧秀燕

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽