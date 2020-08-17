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中市「中藥鉛中毒」案情延燒　新增6例累計28人中毒

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-17 17:40:32

▲中市「中藥鉛中毒」案情延燒，衛生局積極追查中。（圖／中市衛生局提供）
▲中市「中藥鉛中毒」案情延燒，衛生局積極追查中。（圖／中市衛生局提供）
台中市盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標風波延燒！今天，台中市衛生局統計公布，截至8月16日為止，前往醫院檢查人數共計237人，其中，血中鉛含量超標人數再增6人，累計鉛中毒已有28人，衛生局將持續受理民眾送驗中藥檢體，積極追查。

衛生局指出，中藥粉含重金屬成分超標，受害民眾與日增加，市府法制局已協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，並成立專責窗口，辦理團訟收件作業，團訟收件可電洽04-22289111分機23702何消保官。

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，掀起中藥粉重金屬含量超標風波，曾服用盛唐、九褔中醫診所問題中藥粉的病患，截至16日，已有237人前往醫院檢查，血中含鉛量超標有28人，另有305件中藥檢體送驗，包含主動稽查抽驗166件及82位民眾送驗139件。

中藥粉重金屬超標案情如滾雪球越來越大，台中市衛生局分別將盛唐中醫診所、九褔中醫診所及藥商依違反「醫療法」、「藥事法」函送地檢署偵辦，分別勒令停業2個月、1個月；後續又追查出康然中醫診所違法使用禁藥硃砂，依照醫療法函送偵辦，勒令停業1個月。

為維護市民健康，衛生局籲請市民，凡於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，皆可備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），上班時間送至台中市食品藥物安全處檢驗。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，也提供中藥粉檢驗。

 

 

關鍵字

盛唐中醫診所 中藥 鉛中毒 鉛含量超標 硃砂

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