台中州廳啟動修復工程　盼帶動舊城區觀光經濟發展

擁有107年歷史的國定古蹟台中州廳年久失修，台中市政府提出文化城中城歷史空間再造，獲中央補助3.79億、市府配合2.53億，合資辦理全面修復，預計111年底完工，市長盧秀燕今天主持開工儀式。





盧秀燕說，這是台中大喜事，完成後將與「刑務所官舍群文化園區」及「綠空鐵道」形塑臺中文化城中城，帶動台中舊城區。





盧秀燕表示，臺中州廳擁有107年歷史，因建築物年久失修，有安全疑慮，臺中市政府與文化部合資辦理整修工程，感謝歷任文化部長與臺中市長的合作，以及立法委員和臺中市議員在預算上的支持，111年底修復完工後，重要局處仍會留下辦公；此外，配合大智路打通，並結合綠空鐵道等建設，將能振興舊城區經濟、帶動觀光發展，要讓舊城區再展風華。





文化局長張大春表示，臺中州廳未來的再利用方向，原則上會依地方意見規劃作為「辦公廳舍」，以維持其歷史意義，其次，規畫部分空間作為史蹟展示及服務設施，待修復完成後，臺中市文化資產處預計進駐都發設計大樓，除能就近管理臺中州廳，及鄰近大屯郡役所、刑務所官舍群等文化資產，將打造成為文化資產基地，積極推廣臺中市多元豐富的有形和無形文化資產。





至於臺中州廳的戶外廣場空間利用，張大春表示，將定期邀請和媒合街頭藝人及表演團隊等辦理演出，以多元的藝術展演豐富臺中州廳內涵，期盼透過歷史空間再造，重新定位文化資產活化再利用價值，復甦舊城區文化產業之發展，並喚起民眾對於歷史軌跡共同記憶。















