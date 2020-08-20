失智症不是老化是疾病　與家蛙憶起玩音樂療癒

失智中心主任許致善醫師說，失智症狀常有對話上的用字困難，使用音樂的旋律、節奏來放鬆舒緩情緒，卻能改善失智症患者的心理與情緒狀況提升生活品質，長者因該多多參加這類團康活動，有助於該善失智症狀。
Mimi家青蛙大樂隊音樂總監陳虹百教授指出，樂隊是由一群任教於幼教至大學的熱血音樂老師，致力在偏鄉推廣基礎音樂教育，精心設計各種教學互動內容。在團長陳姝蓓老師規劃之下，透過民謠《四季紅》、《茉莉花》，樂團也安排華爾滋舞曲，在輕快的節奏下帶領聽眾與音樂律動。
陳虹百教授表示，團員郭政綸老師曾擔任中國醫藥大學北港附設醫院東勢樂智據點音樂老師，發現平時表情淡漠的88歲蔡太雄阿伯，年輕時一隻手風琴經常陪他在廣播電台駐唱，在音樂課時互動相當熱烈，常唸到已經揹不動了，但活動時也會將手風琴帶來感受一下「飄撇、少年時」。
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝陳虹百教授與團員老師們，精心設計的肢體律動、撫慰關懷失智據點長輩及現場鄉親，使醫院大廳頓時增添歡樂氣氛。
吳錫金說，本院推動各項失智症照護方案，所成立的四個據點均獲得衛生局評為優等。未來仍持續深耕偏鄉打造高齡友善醫院，落實長照健康服務，減輕家庭照顧負擔，讓年青子女在外安心打拼。
樂團最後特別設計編排民謠《丟丟銅仔》，讓長輩以豐富的打擊樂器與樂團合奏，共渡美好時光。