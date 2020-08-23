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影／家扶暑期課輔班結業成果發表　企業愛心捐助獎學金

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-23 09:30:00

▲彰化家扶中心辦理矽品助學金頒發及家扶暑期課輔班結業成果發表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲彰化家扶中心辦理矽品助學金頒發及家扶暑期課輔班結業成果發表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
2020矽品助學、夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環暑期課輔安親班結業式，22日在二林工商登場，矽品公司頒贈12萬元助學金給60位成績優良之國小學童，社會處長王蘭心說，矽品家扶佰元俱樂部每個月藉由同仁聚沙成塔的力量，至今累計捐款金額已達6,800萬，同時也認養340名國內兒少。

▲課輔班結業式則由彰化家扶五個暑期課輔班計144位國小學童展現為期五周之學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲課輔班結業式則由彰化家扶五個暑期課輔班計144位國小學童展現為期五周之學習成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
矽品公司同仁愛心認捐303包文具包分享給家扶兒，而課輔班結業式則由彰化家扶五個暑期課輔班計144位國小學童展現為期五周之學習成果，各班家扶兒除有唱跳俱佳動態表演，亦有多樣靜態成品展示。

參加成果發表的貴賓除感染孩子們青春氣息紛紛加入舞動行列外，更對豐富之學習成品嘖嘖讚嘆，也再再肯定彰化家扶暑期課輔班豐富家扶兒暑假生活之用心及矽品公司長期支持家扶兒安心就學之善心。

▲矽品公司為鼓勵用心學習之家扶兒，去年開始結合彰化家扶暑期課輔班結業成果發表進行助學金頒贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲矽品公司為鼓勵用心學習之家扶兒，去年開始結合彰化家扶暑期課輔班結業成果發表進行助學金頒贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
彰化家扶中心主任王震光說，2009年4月矽品公司彰化廠成立後即開始捐助彰化家扶中心，12年來捐助金額累積高達900萬元，矽品公司為鼓勵用心學習之家扶兒，去年開始結合彰化家扶暑期課輔班結業成果發表進行助學金頒贈，藉此鼓勵家扶兒持續勤勉向學、進而翻轉貧窮困境。

▲2020矽品助學、夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環~暑期課輔安親班結業式，在二林工商登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲2020矽品助學、夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環~暑期課輔安親班結業式，在二林工商登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
其中獲頒助學金肯定之家扶兒小恩，其來自新住民家庭，小恩媽媽以舊衣回收為業，月收入微薄僅約一萬元左右，每學期開學前面對家中三位子女之學習所需支出總讓小恩媽媽倍感壓力沉重，今矽品助學金挹注除給予好學的小恩肯定外，也實質舒緩了小恩媽媽燃眉煩惱。

▲家扶暑期課輔班結業成果發表，亦有多樣靜態成品展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
▲家扶暑期課輔班結業成果發表，亦有多樣靜態成品展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.22）
王震光表示，感謝矽品公司長期對彰化家扶的大力支持，每年暑假開學前夕捐贈助學金給60位國小學童，讓家扶兒可添購文具用品與新鞋；今年彰化家扶約有800位就讀幼兒園至研究所孩子需安心就學支持，在此呼籲社會大眾能響應無窮世代「掏掏口袋零錢、幫幫孩子助學」。

 

關鍵字

矽品助學 矽品家扶佰元俱樂部 家扶暑期課輔班 新鞋 家扶兒 獎助學金

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